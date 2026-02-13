Una crida per preservar la memòria LGTBIQ+

El servei LGTBIQ+ i l’Arxiu Històric de Terrassa han iniciat el desplegament del projecte “Fils de memòria: enfilant la memòria plural”, una iniciativa que s’emmarca en les accions de visibilització de l’Arxiu LGTBIQ+ i es concep com un projecte orientat a recollir, preservar i difondre les memòries locals, posant en un primer pla les veus, les experiències i les lluites que han format part de la història recent de la ciutat.
Aquest desplegament dona continuïtat a un treball iniciat l’any 2024 amb el cicle Terrassa Comissariat, amb la crida de materials vinculada a l’exposició “PERMAFROST. Reclamar les imatges. Un arxiu LGTBI a Terrassa”. Va permetre recollir documents, fotografies i relats personals aportats pels ciutadans, posant de manifest la necessitat de disposar d’un marc estable per preservar i contextualitzar la memòria LGTBIQ+ terrassenca.
En el marc de la commemoració dels 10 anys del Pacte DASIG, es va fer una cessió simbòlica de materials per al futur arxiu terrassenc durant un acte amb entitats i activistes, reforçant el vincle entre la memòria LGTBIQ+ i la seva preservació institucional a l’Arxiu Històric de Terrassa - Arxiu Comarcal del Vallès Occidental.
Preservar, visibilitzar i reparar
Aquest recorregut s’inscriu en el nou marc normatiu català, que estableix el deure de les administracions públiques de preservar, visibilitzar i reparar la memòria democràtica del moviment LGTBIQ+. La normativa reconeix la importància de recuperar les lluites, les resistències i les vulneracions viscudes en el passat. La regidora d’LGTBIQ+, Lluïsa Melgares, assenyala: “El projecte neix amb la voluntat de fer visible una part de la història de la ciutat que durant molts anys ha estat silenciada”.
El projecte es presentarà el dijous 26 de febrer a les 17 hores a l’Arxiu Històric de Terrassa, en el marc de la formació “El poder dels arxius dissidents”, a càrrec del director, Joan Soler.