L’oposició porta a les comissions el debat per la pèrdua dels Tres Tombs

El govern municipal ha confirmat que manté una posició de neutralitat davant la decisió de l’entitat organitzadora de no celebrar enguany els Tres Tombs a la ciutat, una festa popular tradicional vinculada a Sant Antoni Abat.
El debat ha arribat aquest dimarts a la Comissió Informativa de Projecció de la Ciutat, on els grups del PSC i el PP, a l’oposició, han demanat explicacions sobre si s’havia intentat salvar l’acte o si es treballa en alternatives de futur. Des del govern, el tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador, ha explicat que, davant la decisió de l’entitat organitzadora de no continuar, no s’ha impulsat cap alternativa directa per mantenir la festa, en considerar que es tracta d’un esdeveniment de caràcter associatiu i tenint en compte el context social existent a la ciutat, marcat per la presència de “sensibilitats diverses” pel que fa al benestar animal. “És una festa tradicional amb el seu calat històric, fins i tot religiós, però hi ha una disjuntiva molt marcada, i nosaltres hem de respectar totes les visions”, ha expressat Joan Salvador durant la comissió.
Segons s'ha exposat a la mateixa comissió, el passat mes de setembre, i malgrat que se’ls va animar a pensar-s’ho, posteriorment al novembre, l’entitat Amics de Sant Antoni Abat, responsable de la passada, va comunicar al govern municipal que enguany no podia assumir-ne l’organització a causa de la manca de relleu generacional i del cansament acumulat dels seus membres.