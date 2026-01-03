Terrassa

Malmeten el paviment del pessebre del raval

L'Ajuntament ja n'ha arreglat els desperfectes i torna a estar obert al públic

  • El pessebre del raval, amb el paviment malmès
  • Operaris de l'Ajuntament restaurant el paviment del pessebre

Publicat el 03 de gener de 2026 a les 16:47
Actualitzat el 03 de gener de 2026 a les 17:13

Durant la nit d'aquest divendres, quatre persones van accedir al recinte tancat del pessebre del raval de Montserrat, i van malmetre'n l'estat. El paviment de l'estructura va quedar afectat, fet pel qual ha calgut una actuació d'emergència per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament. Aquest matí, a primera hora, diversos operatius han restaurat el paviment del pessebre, i l'obra ha estat ràpidament arreglada. 

L'Ajuntament ha confirmat al Diari de Terrassa que el pessebre queda completament arreglat, torna a estar operatiu i visible pel públic. 

