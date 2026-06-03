Marc Ferrer, nou president del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa

Marc Ferrer i Murillo és el nou president del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa (CEHT) després de la dimissió per “motius personals” de Marcel Taló i Martí, a qui encara li restaven dos anys de mandat. El relleu afecta únicament la presidència i va ser ratificat dilluns, durant l’assemblea general ordinària de l’entitat.
Ferrer, de 51 anys, és llicenciat en Història per la UAB, treballa a la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat i és bomber voluntari. Vinculat al CEHT des de fa més de dues dècades com a soci i des de fa sis anys com a membre de la junta, assegura que assumeix la presidència “amb ganes i il·lusió”.
El nou president vol donar un impuls a l’activitat de l’entitat. Entre els objectius hi ha “augmentar el nombre de socis”, que actualment supera el centenar, i “arribar al públic més jove”, especialment estudiats i graduats en Història. També aposta per “recuperar la pàgina web i reforçar la presència a les xarxes socials”.
Pel que fa als projectes, Ferrer destaca la continuïtat de l’Espai Virtual de la Memòria Històrica de Terrassa, una iniciativa que documenta víctimes de la Guerra Civil, persones represaliades pel franquisme i exiliats. En paral·lel, el CEHT continuarà impulsant la revista “Terme”, que enguany arriba a la seva edició número 40 i serà presentada el proper 12 de juny.
L’entitat també prepararà jornades sobre els orígens de l’esport a Terrassa i sobre la història medieval, amb la voluntat d’ampliar els àmbits d’estudi més enllà de la Guerra Civil i el franquisme.
Premi a la recerca històrica
Durant l’assemblea general de dilluns també es va reconèixer la trajectòria investigadora de Rafel Comas Ezequiel, soci del CEHT. “El seu rigor, saber i generositat ha estat clau per a la recuperació de la història de Terrassa”, remarquen des de l’entitat.