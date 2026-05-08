Terrassa Programa de la Fira Modernista de Terrassa 2026: tots els actes de diumenge

DIUMENGE 10 DE MAIG
MATÍ
8h - Exposició: “De la Societat General d’Electricitat al Restaurant Viena: El llegat modernista de Lluís Muncunill” / A càrrec de: Restaurant Viena / Lloc: Societat General d’Electricitat
9h - Vermuts modernistes a l’Ajuntament de Sant Pere / A càrrec de: Alberg de Vallparadís / Lloc: Alberg de Vallparadís
9h - Exposició: “Els Cartells de la Fira Modernista” / A càrrec de: Alberg de Vallparadís / Lloc: Alberg de Vallparadís
9h - Esmorzar de l’obrer a càrrec dels Trabucaires de Terrassa / A càrrec de: Associació de Trabucaires de Terrassa / Lloc: Passeig Comte d’Ègara
9h - Tallers infantils de retallables i trabucs de confeti / A càrrec de: Associació de Trabucaires de Terrassa / Lloc: Passeig Comte d’Ègara
9:30h - Exposició de motos clàssiques / A càrrec de: Motor Atlètic Terrassa Hockey Club (MATHC) / Lloc: Raval de Montserrat
9:30h - Mostra expositiva de rajoles amb història: La passió de Joel Cánovas, el “Caçador de Rajoles” / A càrrec de: Joel Cánovas / Lloc: Gran Casino (ABACUS)
10h - Vols conèixer l’il·lustre cabeçut d’en «Santiago Rusiñol» vingut de Sitges per l’ocasió? / A càrrec de: Agrupació de Balls Populars de Sitges / Lloc: Ajuntament de Terrassa
10h - Vols conèixer l’il·lustre cabeçut d’Enric Morera? / A càrrec de: Agrupació de Balls Populars de Sitges / Lloc: Ajuntament de Terrassa
10h - Exposició de maquetes d’edificis modernistes / A càrrec de: Agrupació Pessebristes de Terrassa / Lloc: Parc de Sant Jordi
10h - Espai ambientat d’època / A càrrec de: Agrupación Cultural de Tijoleños / Lloc: Parc de Sant Jordi
10h - Exposició “Àngel Guimerà a través de l’humor” / A càrrec de: Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques (MAE) de l’Institut del Teatre. Diputació de Barcelona / Lloc: Teatre Principal
10h - Muncunill portes endins / A càrrec de: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CATEB) / Lloc: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)
10h - Exposició d’obres i pintures modernistes del Coro Vell / A càrrec de: Coro Vell / Lloc: Parc de Sant Jordi
10h - Forn de pa tradicional / A càrrec de: Forn Noe / Lloc: Parc de Sant Jordi
10h - Farcellets i rams modernistes de LaFACT / A càrrec de: LaFACT / Lloc: Carrer Font Vella
10h - Ambientació d’interiors i photocall amb reproduccions de vestits modernistes de la col.lecció privada de Nuri Escudé / A càrrec de: Nuri Escudé / Lloc: Institut Industrial (Casa de l’Esport)
10h - Mercat d’Artesania / A càrrec de: Servei de Comerç, Ajuntament de Terrassa / Lloc: Plaça Freixa i Argemí
10h - Mercat d’Alimentació Artesana a la Rambla d’Ègara / A càrrec de: Servei de Comerç, Ajuntament de Terrassa / Lloc: Rambla d’Ègara (Nord)
10h - Mostra de cotilles. Indumentària interior femenina i bellesa al Modernisme / A càrrec de: Institut de Terrassa / Lloc: Magatzem Pasqual Sala (Cecot)
10h - Visita guiada infantil: “El patinet perdut de la Mireia Freixa” / A càrrec de: Servei de Turisme, Ajuntament de Terrassa / Lloc: Filatures Matarí (Vapor de Prodis)
10h - Exhibició de tres rèpliques d’indumentària femenina inspirades en l’obra d’Alexandre de Riquer / A càrrec de: Museu Tèxtil / Lloc: Museu Tèxtil
10:30h - «La Modernista». La sarsaparrella del segle XXI / A càrrec de: Sanmy / Lloc: Tota la Fira
11h - Observació solar: Descobreix el repte de comprendre el Sol desde principis del segle XX / A càrrec de: Agrupació Astronòmica de Terrassa / Lloc: Agrupació Astronòmica de Terrassa
11h - Deixa’t captivar per la “Gran Fira dels Invents” / A càrrec de: Civi-Civiac Producciones / Lloc: Passeig Comte d’Ègara
11h - Circulacions del “Ferrocarril de Vallparadís” ambientades a l’època del vapor / A càrrec de: Club Ferroviari de Terrassa / Lloc: Ferrocarril de Vallparadís
11h - Coneix a les Dames de la Creu Roja / A càrrec de: Creu Roja / Lloc: Carrer Major
11h - Espectacle dansa “Un dia de ballet en una escola modernista” / A càrrec de: Espai dansa. Estudi de Mireia Ferrer / Lloc: Vapor Albinyana
11h - Modernisme a Terrassa més enllà de Muncunill / A càrrec de: Fundació Privada Arxiu Tobella / Lloc: Arxiu Tobella
11h - Gaudeix de l’espai gastronòmic del 1900! “Tastets, tertúlies i melodies en temps modernistes” / A càrrec de: Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca / Lloc: Rutlla
11h - Exposició de cotxes clàssics / A càrrec de: Motor Atlètic Terrassa Hockey Club (MATHC) / Lloc: Rambla d’Ègara (Nord)
11h - Exposició: Alexandre de Riquer i la configuració del modernisme local / A càrrec de: Museu de Terrassa, Ajuntament de Terrassa / Lloc: Castell Cartoixa de Vallparadís
11h - Taller infantil “Fes un pai-pai amb dibuixos d’Alexandre de Riquer” / A càrrec de: Museu Tèxtil / Lloc: Raval de Montserrat
11h - La Pianola Aeolian: Una Orquestra Mecanitzada al Raval de Montserrat / A càrrec de: Pep Domènech / Lloc: Raval de Montserrat
11h - Punt d’informació turística i punt d’informació de la Fira Modernista / A càrrec de: Servei de Turisme, Ajuntament de Terrassa / Lloc: Parc de Sant Jordi
11h - Photocall “Alexandre de Riquer a Terrassa” / A càrrec de: Servei de Turisme, Ajuntament de Terrassa / Lloc: Raval de Montserrat
11h - Punt d’informació turística de Terrassa / A càrrec de: Servei de Turisme, Ajuntament de Terrassa / Lloc: Raval de Montserrat
11h - Tallers al voltant de Gaudí i degustació de producte Km0 / A càrrec de: Turisme de Reus / Lloc: Raval de Montserrat
11h - Obreres i obrers en marxa: la Llei Benot ens empara! / A càrrec de: Unió General de Treballadores (UGT) / Lloc: Tota la Fira
11h - Taller: “Ordit i trama, el secret dels teixits”a càrrec del Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa / A càrrec de: Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya i el Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa / Lloc: Raval de Montserrat
11h - L’art del vitrall modernista fet amb tela per la Núria Cortell / A càrrec de: Núria Cortell Taller dels Silencis / Lloc: Taller dels Silencis
11h - Taller d’aquarel·la / A càrrec de: Mercè Ortí / Lloc: Casa Joaquima Pujals (Casa Puigarnau)
11h - Taller infantil / A càrrec de: Casa Puigarnau / Lloc: Casa Joaquima Pujals (Casa Puigarnau)
11h - Vine a fer un mosaic domenequià! / A càrrec de: Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner / Lloc: Raval de Montserrat
11h - Actuació de grups de cambra amb piano / A càrrec de: Escola Municipal de Música, Conservatori de Terrassa / Lloc: Casa Alegre de Sagrera
11h - Taller: Dibuixa el teu propi element modernista / A càrrec de: Museu de l’Estampació de Premià de Mar / Lloc: Raval de Montserrat
11h - Xerrada: L’Art del Vitrall a càrrec de Joan Serra Renom, Mestre Vitraller / A càrrec de: L’Art del Vitrall (Joan Serra) / Lloc: Institut Industrial (Casa de l’Esport)
11h - 1906: L’autobús arriba a Barcelona! / A càrrec de: Transports Municipals d’Ègara (TMESA) / Lloc: Plaça Salvador Espriu
11:30h - Tallers creatius infantils estil 1900 / A càrrec de: Associació Els Dols / Lloc: Plaça del Progrés
11:30h - Xerrada de primers auxilis d’infermeria al 1900 / A càrrec de: Associació Els Dols / Lloc: Plaça del Progrés
11:30h - Ensemble de saxos / A càrrec de: Escola Municipal de Música, Conservatori de Terrassa / Lloc: Plaça Vella
11:30h - Treure Ball al ritme de la pianola / A càrrec de: Treure Ball / Lloc: Raval de Montserrat
11:30h - Zeppelin, a càrrec de “La Baldufa fa Teatre” / A càrrec de: La Baldufa / Lloc: Parc dels Catalans
MIGDIA
12h - “Gala lírica dedicada a Alexandre de Riquer, amant de la lírica i Wagner” / A càrrec de: Barcelona Classic Concert / Lloc: Magatzem Pasqual Sala (Cecot)
12h - Vermut 1900 amb Teresa Vert i Marta Huertas / A càrrec de: PRODIS / Lloc: Filatures Matarí (Vapor de Prodis)
12h - Vermut & Cobla de Migjorn. Aperitiu musical modernista / A càrrec de: Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca / Lloc: Rutlla
12h - Trobada d’Indians Cubans / A càrrec de: Grup d’Indians Cubans / Lloc: Plaça del Progrés
12h - Vermut musical amb Cançons de Taverna / A càrrec de: Minyons de Terrassa / Lloc: Cal Reig
12h - Taller de vitrall modernista / A càrrec de: Palau Güell / Lloc: Raval de Montserrat
12h - Mostra de Vermuts Rambla Nord / A càrrec de: Tecavins / Lloc: Rambla d’Ègara
12h - Coneix la lluita! Més prevenció o aturem la producció!! Coneix els teus drets, vine a l’ assemblea informativa: la Llei Benot ens defensa!! / A càrrec de: Unió General de Treballadores (UGT) / Lloc: Vapor Ventalló
12h - Espectacle de ginyol al “Bavastell antic” / A càrrec de: Galiot Teatre / Lloc: Passeig Comte d’Ègara
12h - Taller familiar d’estampació / A càrrec de: Museu de l’Estampació de Premià de Mar / Lloc: Raval de Montserrat
12h - Zeppelin, a càrrec de “La Baldufa fa Teatre” / A càrrec de: La Baldufa fa Teatre / Lloc: Plaça Enric Granados
12:15h - Espectacle “Terra” del Circ Històric Raluy / A càrrec de: Circ Històric Raluy / Lloc: Plaça Nova
12:20h - Benvinguts a la Terrassa del 1900 / A càrrec de: Unió General de Treballadores (UGT) / Lloc: Vapor Ventalló
12:30h - Espectacle amb música i danses de la bella i vella Cuba “Indians Cubans” / A càrrec de: Grup d’Indians Cubans / Lloc: Plaça del Progrés
12:30h - Us presentem al Gran Fakir “Vaxi Magic” / A càrrec de: VAXI MAGIC / Lloc: Rambla d’Ègara (carrer Goleta)
13h - Espectacle dansa “Un dia de ballet en una escola modernista” / A càrrec de: Espai dansa. Estudi de Mireia Ferrer / Lloc: Vapor Albinyana
13h - Terrassa Ciutat Coral: “Modernisme i Sardanes” / A càrrec de: A càrrec de: Massa coral , Direcció Arnau Collado -Cor Montserrat, Direcció Rosa M. Ribera -Coral Rossinyol, Direcció Irene Arquillué -4veus.cor, Direcció: Mercè Perez -Lamardebé Direcció: Montserrat Messalles -Coral Noval Ègara Direcció: Jordi Lalanza Acompanyants de la Cobla Jovenívola Direcció : Jordi Figaró / Lloc: Plaça Vella
13h - Cantada de d’Habaneres a càrrec del Grup Sons Blaus dels Castellers de Terrassa / A càrrec de: Tecavins i Sons Blaus de Castellers de Terrassa / Lloc: Rambla d’Ègara
13h - Zeppelin, a càrrec de “La Baldufa fa Teatre” / A càrrec de: La Baldufa fa Teatre / Lloc: Parc dels Catalans
14h - Dinar de germanor de la Colla dels Federins de Terrassa i de la Creu Alta / A càrrec de: Associació de Trabucaires de Terrassa / Lloc: Passeig Comte d’Ègara
14:30h - Exposició de cotxes i motos clàssiques / A càrrec de: Motor Atlètic Terrassa Hockey Club (MATHC) / Lloc: Plaça Didó
TARDA
16h - Exposició “Àngel Guimerà a través de l’humor” / A càrrec de: Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques (MAE) de l’Institut del Teatre. Diputació de Barcelona / Lloc: Teatre Principal
16h - Deixa’t captivar per la “Gran Fira dels Invents” / A càrrec de: Civi-Civiac Producciones / Lloc: Passeig Comte d’Ègara
16h - Mostra de cotilles. Indumentària interior femenina i bellesa al Modernisme / A càrrec de: Institut de Terrassa / Lloc: Magatzem Pasqual Sala (Cecot)
16:30h - Ambientació d’interiors i photocall amb reproduccions de vestits modernistes de la col.lecció privada de Nuri Escudé / A càrrec de: Nuri Escudé / Lloc: Institut Industrial (Casa de l’Esport)
16:30h - Mostra expositiva de rajoles amb història: La passió de Joel Cánovas, el “Caçador de Rajoles” / A càrrec de: Joel Cánovas / Lloc: Gran Casino (ABACUS)
16:30h - Mostra de llibres i col·lecció de novel.la d’autors 1900 / A càrrec de: ABACUS / Lloc: Gran Casino (ABACUS)
17h - Actuació i balls del Drac de Terrassa i Drac Infantil de Terrassa / A càrrec de: Drac de Terrassa / Lloc: Plaça del Progrés
17h - Exposició: Alexandre de Riquer i la configuració del modernisme local / A càrrec de: Museu de Terrassa, Ajuntament de Terrassa / Lloc: Castell Cartoixa de Vallparadís
17h - La Pianola Aeolian: Una Orquestra Mecanitzada al Raval de Montserrat / A càrrec de: Pep Domènech / Lloc: Raval de Montserrat
17h - Descobrim el Modernisme de Barcelona: taller infantil / A càrrec de: Ruta del Modernisme de Barcelona / Lloc: Raval de Montserrat
17h - Punt d’informació turística i punt d’informació de la Fira Modernista / A càrrec de: Servei de Turisme, Ajuntament de Terrassa / Lloc: Parc de Sant Jordi
17h - Photocall “Alexandre de Riquer a Terrassa” / A càrrec de: Servei de Turisme, Ajuntament de Terrassa / Lloc: Raval de Montserrat
17h - Punt d’informació turística de Terrassa / A càrrec de: Servei de Turisme, Ajuntament de Terrassa / Lloc: Raval de Montserrat
17h - Exposició de ceràmica: Alexandre de Riquer sempre tindrà un plat a taula / A càrrec de: Eulàlia Sayrach de Morales / Lloc: LaFACT | Factoria Cultural de Terrassa
17h - Vine a fer un mosaic domenequià! / A càrrec de: Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner / Lloc: Raval de Montserrat
17h - Taller de jocs modernistes / A càrrec de: Museu de l’Estampació de Premià de Mar / Lloc: Raval de Montserrat
17h - Recital de poesia d’Alexandre de Riquer Marta Pasarin / A càrrec de: Marta Pasarin / Lloc: Institut Industrial (Casa de l’Esport)
18h - Modernisme a Terrassa més enllà de Muncunill / A càrrec de: Fundació Privada Arxiu Tobella / Lloc: Arxiu Tobella
18h - Una tarda al Casino / A càrrec de: Social Teatre / Lloc: Gran Casino (ABACUS)
18h - Treure Ball al ritme de la pianola / A càrrec de: Treure Ball / Lloc: Raval de Montserrat
18h - “Passat, present i futur de la rajola hidràulica modernista” a càrrec del “caçador de rajoles” Joel Cánovas i la Virginia Garzón de Albiol / A càrrec de: Joel Cánovas i Virginia Garzón de Albiol / Lloc: Gran Casino (ABACUS)
18h - L’art del vitrall modernista fet amb tela per la Núria Cortell / A càrrec de: Núria Cortell Taller dels Silencis / Lloc: Taller dels Silencis
18h - Taller familiar d’estampació / A càrrec de: Museu de l’Estampació de Premià de Mar / Lloc: Raval de Montserrat
18h - Concert commemoratiu dels trenta anys de l’Ateneu Terrassenc / A càrrec de: Ateneu Terrassenc / Lloc: Auditori de Terrassa
18:15h - Fanfàrries, Serradures i Força Descomunal: Tub d’Assaig presenta El Gran Circ del 1900! / A càrrec de: Associació sociocultural de Circ Tub d’Assaig 7.70 / Lloc: Parc dels Catalans
18:45h - Fanfàrries, Serradures i Força Descomunal: Tub d’Assaig presenta El Gran Circ del 1900! / A càrrec de: Associació sociocultural de Circ Tub d’Assaig 7.70 / Lloc: Plaça Enric Granados
VESPRE
19h - El Gran Circ del 1900! Fanfàrries, Serradures i Força Descomunal / A càrrec de: Associació sociocultural de Circ Tub d’Assaig 7.70 / Lloc: Plaça Vella
19h - Una tarda al Casino / A càrrec de: Social Teatre / Lloc: Gran Casino (ABACUS)
19h - Us presentem al Gran Fakir “Vaxi Magic” / A càrrec de: VAXI MAGIC / Lloc: Rambla d’Ègara (carrer Goleta)
19h - Concert de música per a orquestra 1900 a càrrec de l’Agrupación Musical San José de Abrucena / A càrrec de: Agrupación Musical San José de Abrucena / Lloc: Ajuntament de Terrassa
19h - Cabaret modernista / A càrrec de: Coro Vell / Lloc: Coro Vell
19:30h - Espectacle “Terra” del Circ Històric Raluy / A càrrec de: Circ Històric Raluy / Lloc: Plaça Nova
NIT
20h - Una tarda al Casino / A càrrec de: Social Teatre / Lloc: Gran Casino (ABACUS)
20:30h - Representació de l’Acte Sacramental a càrrec de Drac Baluk / A càrrec de: Drac Baluk Ashtarot / Lloc: Plaça del Progrés
21h - Fi de festa amb actuació de Drac Baluk Ashtarot amb la reproducció d’una carretillada de diables de 1894 / A càrrec de: Drac Baluk Ashtarot / Lloc: Plaça del Progrés
ONLINE
- Coneix el fons fotogràfic del MNACTEC / A càrrec de: Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) / Lloc: ONLINE
- Accedeix als recursos en línia del MNACTEC / A càrrec de: MNACTEC / Lloc: ONLINE
- Coneix el poema “La Ciutat del Fum” de Pere A, Ventalló i Vintró (El cantor d’Ègara) / A càrrec de: BCT Xarxa / Lloc: ONLINE
- Voleu escoltar música modernista? Debussy, Clavé, Wagner, Stravinsky i molt més. Consulteu la nostra recomanació que trobareu a l’Spotify / A càrrec de: Biblioteca Central de Terrassa (BCT) / Lloc: ONLINE
- Llista Spotify de Música del Modernisme / A càrrec de: Biblioteca Central de Terrassa (BCT) / Lloc: Spotify
- T’AMBICI-EM : Agafa la teva bicicleta 1900 vestit d’època i fes amb l’app la pedalada de: “Les Xemeneies de Terrassa” / A càrrec de: BITER, Associació Biciterrassa Club / Lloc: ONLINE
- L’Audioguia «Modernisme Industrial a Terrassa» / A càrrec de: Servei de Turisme, Ajuntament de Terrassa / Lloc: http://visitaterrassa.cat/audioguia
- L’Audiosignoguia de la Masia Freixa / A càrrec de: Servei de Turisme, Ajuntament de Terrassa / Lloc: http://visitaterrassa.cat/audio-signo-guia
- Gymkana Digital Turística: El Misteri Muncunill. “Una aventura per gaudir en família” / A càrrec de: Servei de Turisme, Ajuntament de Terrassa / Lloc: ONLINE
- Juga amb el “Bel i les Peces de la Revolució”, i descobreix el patrimoni industrial de Terrassa / A càrrec de: Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya / Lloc: ONLINE
- Concurs Instagram de la Fira Modernista 2026 de Terrassa / A càrrec de: Servei de Turisme, Ajuntament de Terrassa / Lloc: Tota la Fira
TOT EL DIA
- Carpa amb ambientació de l’època / A càrrec de: Aasha / Lloc: Plaça del Progrés
- Taller d’elaboració d’un panet de brioix / A càrrec de: Aasha / Lloc: Plaça del Progrés
- Danses i música de l’època a càrrec de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges / A càrrec de: Agrupació de Balls Populars de Sitges / Lloc: Tota la Fira
- Finestra oberta al 1900 / A càrrec de: Filmoteca de Catalunya / Lloc: Institut Industrial (Casa de l’Esport)
- Taller: Amanteg, la bella tradició de menjar pa / A càrrec de: AMANTEG / Lloc: Plaça del Progrés
- Tallers creatius sobre el modernisme a càrrec de l’Associació a “La Oka” / A càrrec de: Associació a favor dels discapacitats “La Oka” / Lloc: Plaça del Progrés
- Mostra de Comerç de Ca n’Aurell / A càrrec de: Associació de Comerciants de Ca n’Aurell / Lloc: Plaça del Progrés
- Gaudeix de tot el que t’ofereix la Plaça del Progrés / A càrrec de: Associació de Comerciants de Ca n’Aurell / Lloc: Plaça del Progrés
- Degustació i venda de la “Ratafia Modernista de Terrassa” / A càrrec de: Associació de Trabucaires de Terrassa / Lloc: Passeig Comte d’Ègara
- Recreació d’un campament de Federins / A càrrec de: Associació de Trabucaires de Terrassa / Lloc: Passeig Comte d’Ègara
- Carpa amb materials en exposició d’objectes de l’època / A càrrec de: Associació El Llibre de la Vida / Lloc: Plaça del Progrés
- Carpa amb ambientació de l’època de l’Associació «La Oka» / A càrrec de: Associació La Oka / Lloc: Plaça del Progrés
- Mostra de Boixets / A càrrec de: Associació Puntaires de Terrassa / Lloc: Plaça Salvador Espriu
- Vols aprendre a jugar a escacs? / A càrrec de: Club d’Escacs Terrassa / Lloc: Font Vella, davant del Social
- Carpa amb ambientació de l’època de la «Coordinadora de Entidades Andaluzas de Terrassa» / A càrrec de: Coordinadora de Entidades Andaluzas de Terrassa (CEAT) / Lloc: Plaça del Progrés
- Tómbola de la Creu Roja / A càrrec de: Creu Roja / Lloc: Carrer Major
- Carpa de la Creu Roja (Punt d’Atenció Sanitària) / A càrrec de: Creu Roja / Lloc: Carrer Major
- Coneix a les Dames de la Creu Roja / A càrrec de: Creu Roja / Lloc: Carrer Major
- Mostra de vestits modernistes d’estil modernista / A càrrec de: Dolors Farré, Llum i Color del 900 / Lloc: Transversal Moda
- Carpa del Drac de Terrassa / A càrrec de: Drac de Terrassa / Lloc: Plaça del Progrés
- Sínia de fusta / A càrrec de: Fira Modernista / Lloc: Passeig Comte d’Ègara
- Atracció de cavallets / A càrrec de: Frank Seira / Lloc: Parc de Sant Jordi
- Paradeta dels Geganters de Terrassa / A càrrec de: Geganters de Terrassa / Lloc: Raval de Montserrat
- Vols conèixer els Gegantons Modernistes de Terrassa? / A càrrec de: Geganters de Terrassa / Lloc: Raval de Montserrat
- Compra el teu “Pa de boina” d’estil 1900 / A càrrec de: Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca / Lloc: Fleques i Forns de la ciutat
- Degusta el “Pastís Vitrall” inspirat en els vitralls modernistes / A càrrec de: Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca / Lloc: Fleques i Forns de la ciutat
- Delecteu-vos amb dues joies de la cistella de Terrassa Gastronòmica: el deliciós Dàcar i el sofisticat Cardinal / A càrrec de: Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca / Lloc: Fleques i Forns de la ciutat
- Oferta gastronòmica de la Fira Modernista / A càrrec de: Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca / Lloc: Bars i restaurants de la ciutat
- Consulteu l’oferta de menús i vermuts modernistes / A càrrec de: Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca / Lloc: Bars i restaurants de la ciutat
- Arriben els indians! Una entrada triomfal en sidecar! / A càrrec de: La moto viatgera / Lloc: Tota la Fira
- Coneix als personatges del 1900 gràcies a Llum i Color del 900 / A càrrec de: Llum i Color del 900 / Lloc: Tota la Fira
- Gaudeix dels esmorzars, vermuts i berenars modernistes ambientats a l’estil 1900 / A càrrec de: Restaurant Sa Illa / Lloc: Plaça Salvador Espriu
- Tallers d’ofici i tallers participatius sobre les arts aplicades al modernisme i el moviment Arts&Crafts / A càrrec de: Servei de Comerç, Ajuntament de Terrassa / Lloc: Parc de Sant Jordi
- Degusta el cava de les caves Blanquer de la Fira Modernista 2026 / A càrrec de: Tecavins / Lloc: Rambla d’Ègara
- Col·lecciona el tap de cava de caves Blancher amb la imatge de la Fira Modernista 2026 / A càrrec de: Tecavins / Lloc: Rambla d’Ègara
- Dibuixem la Fira Modernista / A càrrec de: USK Terrassa / Lloc: Tota la Fira
- La Taverna Obrera / A càrrec de: Associació Vegana de Catalunya / Lloc: Torre del Palau
- Submergeix-te en l’essència del Circ d’època gràcies al Circ Històric Raluy / A càrrec de: Circ Històric Raluy / Lloc: Plaça Nova
- Descobreix la màgia dels Cavallets a la Fira Modernista 2026! / A càrrec de: Carrusel del Mar / Lloc: Parc dels Catalans
- Exposició: “Una mirada fotogràfica a la Fira Modernista” / A càrrec de: Fotoclub Terrassa / Lloc: LaFACT | Factoria Cultural de Terrassa
- Taula Rodona “Alexandre de Riquer, l’artista total” / A càrrec de: Centre d’Estudis Històrics (CEHT) / Lloc: Institut Industrial (Casa de l’Esport)
- L’art del Retrat Modernista a Terrassa! / A càrrec de: La Libélula Studio / Lloc: Plaça Freixa i Argemí