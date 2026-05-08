Terrassa inicia el procés participatiu per analitzar la vigència del POUM

L’Ajuntament de Terrassa ha iniciat el procés participatiu per analitzar la vigència del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), amb l’objectiu d’avaluar si l’actual model urbanístic continua responent a les necessitats i reptes de la ciutat. La previsió del govern municipal és disposar d’un document preliminar abans que acabi el 2026, després d’un procés de diagnosi i participació ciutadana.
El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge i regidor d’Urbanisme, Xavier Cardona, ha explicat aquest divendres al matí l’estat dels treballs previs per revisar l’adequació del POUM.
Segons ha informat Cardona, “l’actual POUM és de l’any 2003. En aquests 22 anys, Terrassa ha crescut, ha evolucionat, ha incorporat noves necessitats socials, nous reptes ambientals, noves dinàmiques econòmiques i noves formes d’entendre i viure la ciutat”. El regidor ha remarcat que, malgrat que la ciutat “ha mantingut la seva estructura, la seva identitat i la seva cohesió urbana”, el consistori té “la responsabilitat institucional d’avaluar si l’instrument urbanístic que ens ha guiat fins avui continua sent suficient per afrontar el futur”.
En aquest sentit, ha assegurat que la voluntat del govern municipal és que el procés permeti “disposar d’una diagnosi compartida” i definir “amb la màxima solidesa possible” les estratègies que han d’orientar el futur urbanístic de Terrassa.
Els treballs previs es van iniciar amb la constitució d’una Comissió Estratègica integrada per experts tècnics independents, personal tècnic municipal i representants de tots els grups municipals. Aquesta primera fase, que es va dur a terme durant el primer semestre del 2025, va servir per planificar l’estudi i recopilar dades que permetin definir un model urbà que protegeixi el patrimoni natural i arquitectònic.
La comissió ha treballat sobre nou eixos estratègics, entre els quals destaquen l’evolució demogràfica, econòmica i social; les infraestructures i la mobilitat; l’habitatge; les rieres i zones inundables; el medi ambient; el patrimoni i el paper de Terrassa dins de la Regió Metropolitana de Barcelona.
Francesc Bacardit, arquitecte i coordinador dels treballs, va indicar que “cal adequar el creixement econòmic al creixement demogràfic de la ciutat”. També ha destacat que Terrassa té “polígons i sectors potents com l’audiovisual i la salut i, a més, som ciutat manufacturera”.
Dues sessions obertes al mes de maig
Actualment, el procés es troba en la segona fase, centrada en la diagnosi dels resultats obtinguts. Un cop completada la tasca tècnica, l’Ajuntament obrirà ara la participació ciutadana amb dues sessions previstes pels dies 19 i 27 de maig a la sala d’actes de Foment Terrassa, a les 16.30 hores. Les trobades comptaran amb la participació dels tècnics experts de la Comissió Estratègica. Les sessions es podran seguir presencialment i telemàticament. La fase final consistirà a elaborar un document preliminar amb les estratègies i propostes sorgides del procés participatiu.
Un debat de ciutat
El POUM és un element clau perquè regula els usos del sòl i defineix l’organització, el desenvolupament i la protecció territorial i patrimonial de Terrassa. Per això, els treballs previs requereixen “un procés d’anàlisi profund” per avaluar la validesa i adequació del pla actual a les necessitats i reptes futurs.