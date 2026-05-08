Atesos 2.800 migrants al dispositiu per a la regularització

El dispositu temporal habilitat als centres cívics ha atès de moment 2.817 migrants en procés de regularització, segons dades del 16 d’abril al 6 de maig. En aquest període, s’han emès 2.211 informes de vulnerabilitat, s’han derivat 64 usuaris a entitats com Noves Vies i 565 persones han assistit a les sessions informatives organitzades.
Després d’una primera fase d’alta intensitat, l’atenció s’ha anat ajustant a la disminució de les consultes. Inicialment es van obrir dos punts simultanis als centres cívics President Macià i Montserrat Roig. Aquests espais funcionaven quatre dies a la setmana, de dilluns a dijous entre les 16 i les 19 hores. L’equip va arribar a tenir 25 professionals per espai per absorbir el gran volum de peticions inicial, una xifra que després es va rebaixar a nou. Actualment, el servei manté un únic punt operatiu diari amb cinc professionals. Els dilluns i els dimecres l’activitat es fa al President Macià, i els dimarts i els dijous es trasllada al Montserrat Roig.
A partir de dilluns el dispositiu s’integrarà a l’atenció municipal habitual: dos dies a la setmana, de 16 a 19 hores. L’assistència i les sessions de suport es faran els dimarts al centre Montserrat Roig i els dimecres al President Macià.
L’Ajuntament destaca que l’evolució del servei demostra “la capacitat d’adaptació i coordinació dels serveis municipals davant un increment sobtat de demanda social i administrativa”. Malgrat que l’informe de vulnerabilitat es va afegir com a requisit de manera sobrevinguda, l’administració reitera que ha pogut donar “una resposta ràpida, dimensionada i sostenible”, i manté el compromís d’acompanyar els afectats durant tot el procés.