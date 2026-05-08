Terrassa viurà un any més una Fira Modernista de Terrassa que obligarà visitants i organitzadors a estar pendents del cel. El cap de setmana es presenta amb un temps força canviant i amenaça de pluja, tot i que els pronòstics meteorològics no apunten a precipitacions intenses ni continuades, sinó més aviat a ruixats intermitents i de caràcter feble o moderat.
Dissabte el dia arrencarà amb un cel molt ennuvolat i ambient fresc, més propi de jaqueta que de màniga curta, amb temperatures que oscil·laran entre els 11 i 15 °C a primera hora. Al llarg del matí i migdia, els termòmetres s’enfilaran progressivament fins als 19 o 20 °C, tot i que els núvols es mantindran presents.
La jornada no acabarà del tot tranquil·la: a partir de mitja tarda i especialment cap al vespre i nit, poden aparèixer ruixats intermitents, amb episodis puntuals de pluja que podrien deixar acumulacions moderades en plena activitat de carrer. No sembla una situació que hagi d’espatllar la festa, però el paraigua serà un bon aliat.
Diumenge, segons la previsió, el guió canviarà i la meteorologia es posarà més de la banda de la fira. Encara hi haurà alguns núvols a primera hora, però el sol guanyarà protagonisme i el temps es mostrarà molt més estable. Les temperatures podran arribar fins als 23 °C al migdia, amb un ambient suau i molt més còmode per passejar entre activitats, parades i ambient modernista. No s’esperen precipitacions.