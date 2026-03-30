Menys llaunes a terra, però més sancions per orinar al carrer: el balanç del civisme a Terrassa

Sembla una paradoxa, però les dades de la Policia Municipal de Terrassa ho confirmen: la ciutat és avui més neta de llaunes i gots, però més castigada per l'incivisme higiènic. El balanç del 2025 presentat al Consell de Seguretat revela que les sancions per orinar a la via pública han crescut un 33% en només un any, passant de les 78 a les 104 denúncies documentades. Aquesta dada contrasta amb una millora generalitzada de la convivència, que ha tancat l'exercici amb un descens global de denúncies del 33%, passant de 2.272 (2024) a 1.516 el 2025.
El civisme higiènic i el soroll domèstic, a contracorrent
Aquest repunt de les miccions al carrer no és l'únic punt negre d'un balanç que, en línies generals, és molt positiu. El conflicte sembla haver-se traslladat de l'espai obert cap a l'interior dels edificis. Les denúncies per excés de soroll a l'interior dels habitatges durant la nit també han crescut, passant de les 108 a les 123.
En la mateixa línia de resistència es troben les faltes de respecte als agents de l'autoritat. Durant el 2025, la Policia Municipal va formalitzar 173 denúncies per insults o menyspreus als agents en l'exercici de les seves funcions, una xifra que pràcticament calca les 189 de l'any anterior. És precisament aquí on la nova Ordenança de Convivència Democràtica, que acaba d'entrar en vigor aquest març, posa el focus: faltar al respecte a la policia passa a costar 750 euros, triplicant els 250 de la normativa anterior.
La victòria contra el "botellot" i les llaunes
La cara amable de la moneda la trobem en la neteja de places i parcs. La denúncia més freqüent de la història recent de Terrassa, la de llençar recipients de begudes a terra, s'ha reduït a la meitat. El 2024 van ser 424 les persones enxampades abandonant llaunes o ampolles; el 2025, la xifra ha caigut fins a les 205. Tot i aquest descens del 52%, la nova ordenança no abaixa la guàrdia i ha fixat la multa en els 300 euros per evitar que la relaxació torni a embrutar els carrers.
Aquesta millora de l'espai públic també es nota en el silenci nocturn a l'exterior, amb 117 denúncies menys que l'any passat, i en el control de la venda no sedentària sense permís, que s'ha desplomat un 61%. Amb aquestes dades a la mà, Terrassa inicia un 2026 on el repte serà aconseguir que el civisme que ha guanyat la batalla a les llaunes acabi també amb la mala praxi dels orins i els sorolls entre veïns.