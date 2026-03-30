L'L3 estrena horaris per ser més puntual: "A la xarxa hi falten molts més busos"

Els nous horaris de la línia 3 d’autobusos han entrat en vigor aquest dilluns per recuperar la puntualitat, que els últims mesos havia caigut per sota del 80% per l’augment de passatgers i de trànsit. Aquest nou ajust també vol resoldre les queixes derivades de la modificació del gener. La nova mesura incrementa els vehicles a les hores punta i prioritza els trajectes cap al centre al matí i de tornada als barris a la tarda. Es tracta d’una de les línies més utilitzades, i és el primer pas d’un procés més ampli que aviat afectarà les línies 1, 8 i 9. Hem demanat l’opinió dels usuaris de l’L3 el primer dia dels canvis.
Víctor López, 72 anys: “Fins que no tornin els nens a l’escola no sabrem si es nota”
Veí de Torre-sana, agafa l’autobús sovint i assegura que els darrers mesos el servei anava “fatal”, alguna vegada fins i tot “amb retards de fins a tres quarts d’hora respecte a l’horari oficial”. Sobre els nous canvis, es mostra prudent perquè tot just és el primer dia i encara no ho té gens clar. Considera que la veritable eficàcia es comprovarà més endavant: “Fins que no tornin els nens a l’escola no sabrem del cert si es nota, serà llavors quan es veurà”.
Pedro Fernández, 76 anys: "A cada línia hi falta un autobús o dos més per hora"
Utilitza l’L3 ocasionalment i lamenta que el servei no funcioni prou bé. Apunta que caldria renovar la flota, ja que percep que alguns vehicles “són molt vells”. Es mostra molt crític i considera que caldria repensar-lo des de la base: “Rutes, parades...”. Reitera que la solució real no passa només per ajustar els horaris, sinó per augmentar els vehicles en circulació: “A la xarxa hi falten molts més autobusos. En cada línia n’hi falta un o dos més per hora, no només a la línia 3”.
Anna Rufián, 27 anys: “M’agradaria que l’aplicació mòbil de l’autobús també fos millor”
Agafa l’autobús per treballar al centre, sobretot l’L3 i l’L5. Els darrers mesos havia notat que el pas real dels vehicles no coincidia amb l’aplicació mòbil. Si el servei fallava, havia de caminar. Aquest dilluns encara no havia pogut comprovar l’eficàcia dels nous horaris, però reclama millores a l’app: “La veritat és que ha parat just quan jo arribava a la parada, m’agradaria que l’aplicació mòbil també fos millor, a vegades et diu que està sense servei”.
Maria Cabrera, 60 anys: “Ho provarem la pròxima vegada que vagi a veure la mare”
Necessita enllaçar dos autobusos per visitar la seva mare a Torre-sana i lamenta que el servei arrossegui “problemes evidents”, diu. “Sempre fan tard i mai coincideixen amb els horaris”, assegura. Tot i no estar al cas dels problemes d’aquests últims mesos, pensa que els vehicles no són puntuals. Valora positivament els nous ajustos per redreçar la situació i en comprovarà l’eficàcia aviat: “Ho provarem la pròxima vegada que vagi a veure la mare”.