Guia de la Setmana Santa 2026 a la Catedral de Terrassa: horaris, actes i novetats

Després d'un Diumenge de Rams multitudinari que va omplir la Plaça Vella de palmes i branques d'olivera, Terrassa s'endinsa de ple en la celebració de la Setmana Santa. La Seu Ègara i, especialment, la Catedral del Sant Esperit, acolliran els principals actes litúrgics presidits pel bisbe de la diòcesi, Mons. Salvador Cristau.
A continuació, detallem els moments més significatius del calendari d'enguany:
Dimarts Sant: La Missa Crismal
Aquest dimarts a les 11 hores, la Catedral acollirà una de les celebracions més simbòliques per al clergat local. Durant la Missa Crismal, els preveres de tota la diòcesi renoven les seves promeses sacerdotals. A més, és el moment en què es beneeixen els sants olis i es consagra el Sant Crisma, que s'utilitzaran durant tot l'any per als baptismes, confirmacions i unccions dels malalts a totes les parròquies del territori.
Dijous Sant: L'Eucaristia del Sant Sopar
El Dijous Sant (2 d'abril) marca l'inici del Tridu Pasqual. A les 19 hores tindrà lloc la Missa de la Cena del Senyor, on es commemora la institució de l'Eucaristia i el gest del lavatori de peus, símbol del servei i l'entrega als altres.
Divendres Sant: El 20è aniversari del Via Crucis i nou pas
El Divendres Sant és, sens dubte, la jornada més intensa. Al migdia (12 hores) se celebrarà la Passió del Senyor, però el focus d'atenció ciutadana es traslladarà al vespre.
A les 20 hores s'iniciarà el Via Crucis pels carrers del centre històric. Aquesta edició és especialment rellevant, ja que es commemoren els 20 anys de la recuperació d'aquesta tradició a la ciutat. Per celebrar-ho, s'incorpora una novetat destacada: el pas del Sant Enterrament. Aquesta imatge, que es troba habitualment al columbari de la Catedral, sortirà en processó portada per joves de la parròquia, sumant solemnitat al recorregut.
Dissabte Sant: La Vetlla Pasqual i baptismes d'adults
La culminació de la setmana arribarà dissabte a les 22 hores amb la Vetlla Pasqual, considerada la celebració més important de l'any cristià. En una litúrgia marcada per la llum i la joia de la resurrecció, la comunitat egarenca viurà un moment emotiu amb el baptisme de quatre adults, que rebran el sagrament de mans del bisbe en una cerimònia que simbolitza la renovació de l'Església.