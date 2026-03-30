Què obre durant la Setmana Santa?

De ben segur que passejant per la ciutat aquests dies us heu adonat que els carrers de Terrassa són considerablement més buits del que és habitual. El ritme frenètic del dia a dia sembla haver-se aturat per moments, amb menys cotxes, menys presses i una sensació general de calma que contrasta amb la rutina habitual. Ja és aquí la Setmana Santa: ha acabat el segon trimestre escolar, diversos comerços abaixen persianes i molts de vosaltres aprofiteu per fer una petita escapada, agafant uns dies a la feina per desconnectar i trencar amb la dinàmica quotidiana. Altres, en canvi, opten per quedar-se i gaudir d’una ciutat més tranquil·la i respirable. Els carrers baixaran de densitat i l’activitat es reduirà en molts àmbits, però això no vol dir, ni de bon tros, que Terrassa quedi completament apagada. Lluny d’aturar-se del tot, la ciutat es transforma i adapta els seus serveis, oferint una altra cara, més pausada però igualment viva. Aquí van tot un seguit de serveis que adapten les seves condicions aquests dies, i algunes propostes de la ciutat que es mantenen i que heu de conèixer si us quedeu a Terrassa aquesta setmana!
Salut
Baixa l’activitat a la ciutat, i evidentment també ho farà als Centres d’Atenció Primària. No serà el millor moment per a fer visites, ja que aquests centres tanquen, però això no vol dir que la ciutat es quedi sense serveis de salut.
El CAP Rambla varia el seu horari habitual a partir d’aquest dijous i fins al Dilluns de Pasqua, obrint de 9 hores a les 20, només per a serveis d’urgències. Mateixa circumstància pel qual queda designat el CAP Nord de Terrassa, que amplia horaris només per a urgències.
D’altra banda, la resta de centres d’atenció primària de la ciutat (CAP Sud, CAP Sant Llàtzer, CAP Est i CAP Oest) romandran tancats des del dijous i fins al dilluns, ambdós inclosos. D’altra banda, els CAP també informen que malgrat no estar oberts, Terrassa tindrà evidentment a disposició els serveis dels seus dos grans hospitals: MútuaTerrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa.
Mobilitat
Els autobusos de Terrassa circularan amb horaris de festiu durant quatre dies -dijous, divendres, diumenge i dilluns-. Dissabte compliran amb l’horari marcat per a aquestes jornades. Dies, doncs amb menys freqüència d’autobusos des d’aquest dijous i fins al proper dilluns.
Per altra banda, la zona blava serà pràcticament gratuïta des de dijous i durant tota la resta de Setmana Santa, a excepció de dissabte.
Recordem que les hores de pagament són des de les 9.30 fins a les 13.30 hores, i des de les 16.30 fins a les 20 hores. Els dies festius no s’haurà de pagar a l’hora d’estacionar en aquells llocs delimitats per aquesta zona, independentment de l’hora.
Cinema
Quantes vegades haureu volgut anar al cinema però no heu pogut perquè no heu trobat entrades? Doncs aquesta setmana és ideal per aprofitar l’èxode de gent i veure les últimes pel·lícules a la pantalla gran.
El Cinema Catalunya estrena Amarga Navidad, el darrer treball de Pedro Almodóvar, en doble i triple sessió dimecres i dijous respectivament. En el mateix format de cinc sessions durant aquests dos dies, oferirà Calle Málaga, després de rebre el Premi del Públic al Festival de Venècia. I per rematar la setmana, des de divendres i, de manera extraordinària, fins el dilluns, cada dia a les 17 hores, una sessió en català de la pel·lícula d’animació En Tafiti i els seus amics.
D’altra banda, al Parc Vallès, Cinesa ofereix una àmplia cartellera de més d’una vintena de films, des d’horaris matinals fins a sessions golfes, on destaca l’estrena de Super Mario Galaxy o la superproducció Project Hail Mary.
Comerç
La Setmana Santa comporta dies de celebracions i de reunions a taula. Per a aquest mateix motiu, convé planificar bé els àpats i, evidentment les compres. Si heu de sortir a comprar aliments, heu de saber que no teniu gaire marge.
El Mercat de la Independència abaixa totes les persianes dijous, divendres i, naturalment, diumenge i Dilluns de Pasqua. Dissabte obre amb horari especial de 7.30 hores fins a les 14.30.
El Mercat de Sant Pere, tres quarts del mateix: només obrirà dissabte amb els seus horaris habituals, malgrat que s’avisa que no totes les paradetes estaran disponibles.
I amb grans superfícies d’alimentació de la ciutat també caldrà anar amb compte amb els horaris: Mercadona i Bonpreu tanquen a partir del dijous i només obren dissabte. Carrefour, per la seva banda, obrirà també dijous a excepció del Carrefour Market, que també tancarà. Dia mantindrà oberts durant tota la setmana els establiments de la carretera de Matadepera i de Duquesa de la Victòria.
Museu de Terrassa
A falta de biblioteques obertes, espectacles culturals i exposicions durant aquests dies, aprofiteu el sol que es preveu, malgrat que encara corre fresca, per sortir a veure patrimoni terrassenc. El Museu de Terrassa tanca tant dijous i divendres com dilluns, però durant el cap de setmana oferirà els seus horaris habituals.
Així doncs, qui vulgui, podrà visitar el Castell Cartoixa de Vallparadís, la Seu d’Ègara, la Casa Alegre de Sagrer, els Jardins de la Casa Alegre de Sagrera, la Torre del Palau i el Centre d’Interpretació de la Vila Medieval de Terrassa, i el Claustre del Convent de Sant Francesc.
Dissabte, s’hi podrà entrar matí i tarda, entre les 10 i les 13 hores, i entre les 16 i les 19 hores. I diumenge, passi únic de matí, entre les 11 i les 14 hores. Una gran oportunitat per conèixer la ciutat amb pau i tranquil·litat.