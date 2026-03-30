La deixalleria mòbil de Terrassa assoleix els 31.600 usuaris durant el 2025

L'Ajuntament de Terrassa ha anunciat que la deixalleria mòbil ha tancat l'any 2025 amb un registre històric d'utilització, ja que 31.676 persones han fet ús d'aquest servei municipal. Aquesta xifra representa un augment de 2.696 usuaris respecte a l'any anterior i consolida una clara tendència a l'alça que es manté de manera sostinguda des del 2020. En aquest període de cinc anys, el servei ha experimentat un creixement total del 60,5%, passant dels 19.734 usuaris registrats el 2020 fins a superar la barrera dels 31.600 actuals. Actualment, les dotze rutes ofereixen servei a una mitjana diària global de 125 persones al dia, el que suposa un 10,1% més que l'any anterior.
El tinent d'alcalde de Territori i Habitatge, i regidor de Neteja, Xavier Cardona, ha destacat que "els resultats del servei de la deixalleria mòbil són una evidència més de la transformació profunda que està travessant Eco-Equip, on estem invertint de manera sostinguda en la seva modernització i això es veu reflectit a la millora de la qualitat dels serveis que ofereix l'empresa municipal". El regidor també ha afegit que aquest increment en la demanda és "una mostra més de la consolidació del servei entre la ciutadania, i el resultat d'una aposta clara d'aquest govern en millorar la recollida selectiva a Terrassa".
Pel que fa a l'afluència per zones, la ruta del Centre és la que acumula més volum de gent amb una mitjana de 201 persones al dia, seguida de prop per la ruta de Ca n'Aurell, Can Boada del Pi i Can Boada amb 192 persones diàries, i la de Torrent d'en Pere Parres i Sant Pere Nord amb 184 usuaris al dia.
Funcionament i bonificacions fiscals per a la ciutadania
La deixalleria mòbil té com a objectiu principal complementar les instal·lacions fixes de Can Casanovas i Can Barba, apropant el servei a aquells veïns i veïnes que tenen problemes de mobilitat o no disposen de vehicle. Es tracta d'un servei totalment gratuït on les aportacions queden registrades per tal de poder gaudir de descomptes en la taxa de residus vigent. Les bonificacions s'apliquen de manera esglaonada: s'ofereix un 10% de descompte sobre la quota a les persones que fan entre quatre i sis aportacions a l'any, un 15% per a aquelles que en fan entre set i dotze, i un 20% de rebaixa per a les que superen les dotze aportacions anuals.
Materials admesos i gestió dels residus voluminosos
Durant el temps de parada a cada barri, la ciutadania hi pot portar diversos materials de petit format, com ara bateries i piles, ferralla informàtica, petits electrodomèstics, làmpades fluorescents, telèfons mòbils, olis minerals de cotxe, olis vegetals de cuina i altres petits residus.
A causa de les limitacions d'espai pròpies d'una deixalleria mòbil, el consistori recorda que no s'hi admeten residus de gran volum com mobles, matalassos o neveres. Aquests elements s'han de portar directament a les deixalleries de Can Barba o Can Casanovas o, en cas de no poder-los traslladar, cal contactar amb Eco-Equip a través del telèfon gratuït 900 720 135 per concertar-ne la recollida.