L'Hospital Unversitari de Terrassa incorporarà la cirugia robòtica a partir del maig

L’Hospital Universitari de Terrassa - CST farà un pas endavant en innovació sanitària amb la incorporació, aquest mes de maig, de la cirurgia robòtica. El centre terrassenc forma part d’una aliança pionera amb quatre hospitals catalans més per adquirir conjuntament aquesta tecnologia avançada, amb l’objectiu de millorar l’accés dels pacients a intervencions menys invasives i més precises.
El projecte, impulsat conjuntament amb els hospitals de Vic, Igualada, Mataró i Calella, permet que centres de mida mitjana com el de Terrassa puguin disposar d’un sistema quirúrgic d’alta complexitat sense dependre dels grans hospitals de referència. Això suposa, a la pràctica, evitar desplaçaments dels pacients i reforçar l’equitat territorial en l’accés a tractaments innovadors.
La previsió és que el programa conjunt arribi a les 1.000 intervencions anuals en el seu primer any de funcionament.
Segons el gerent del Consorci Sanitari de Terrassa, Ferran Garcia, aquesta incorporació representa “un pas molt important per continuar avançant en innovació sanitària i qualitat assistencial”, i permetrà oferir una atenció “més precisa i menys invasiva”, sempre tenint en compte que no tots els procediments són susceptibles de realitzar-se amb aquesta tecnologia.
Menys invasiva i amb recuperacions més ràpides
La cirurgia robòtica permet operar amb una gran precisió a través de petites incisions. Tot i el nom, el robot no actua de manera autònoma: és el cirurgià qui controla en tot moment els instruments des d’una consola dins del quiròfan.
El sistema proporciona una visió tridimensional ampliada i moviments més precisos que la mà humana, fet que es tradueix en beneficis clars per als pacients: menys dolor postoperatori, menys complicacions i una recuperació més ràpida, amb estades hospitalàries més curtes.
A Terrassa, com a la resta de centres participants, les primeres intervencions es faran principalment en ginecologia, urologia i cirurgia general, incloent operacions com histerectomies, prostatectomies o cirurgia digestiva.
La implantació del sistema també ha comportat la formació específica de professionals sanitaris. En el cas de Terrassa, equips de cirurgia, anestesiologia i infermeria han participat en programes que combinen teoria, simulació i pràctica supervisada, part de la qual s’ha realitzat en centres de referència europeus. En total, més d’un centenar de professionals participaran en aquest desplegament conjunt.
El projecte global ha suposat una inversió de 12,4 milions d’euros per als cinc hospitals. La compra conjunta dels equips ha permès reduir el cost en un 21%, amb un estalvi de prop de 3,5 milions d’euros respecte a la licitació inicial. Aquesta fórmula de col·laboració entre centres públics reforça un model basat en compartir recursos i coneixement per fer arribar la innovació a més territori.
El sistema de cirurgia robòtica que s’implantarà a Terrassa és una tecnologia emergent a Europa, tot i que ja està més estesa en hospitals asiàtics. La seva arribada a centres com el de Terrassa representa un pas rellevant en la modernització dels serveis quirúrgics i en l’aposta per una medicina més precisa i menys invasiva.