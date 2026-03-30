Els Minyons de Terrassa roden la gamma de set a la diada de Rams a Manresa

La plaça de Sant Domènec de Manresa va recuperar aquest diumenge el pols casteller amb la celebració de la Diada de Rams, una cita que va reunir quatre colles i que va servir als Minyons de Terrassa per seguir greixant les seves estructures de set. Els malves, que feia anys que no visitaven la capital del Bages, van desplaçar un contingent de 160 camises en una jornada marcada per la germanor i el bon ambient a plaça.
L’actuació dels terrassencs va ser de caràcter rodat i solvent. Després d’encetar la matinal amb dos pilars de quatre simultanis, els Minyons van obrir les rondes de castells amb un 3 de 7 molt parat. A la segona ronda, van descarregar el 4 de 7, i van completar el seu programa de construccions amb el 5 de 7, tancant la seva estada a Manresa amb un vano de 5 de comiat. Malgrat el potencial de la colla, el cap de colla Bru Bisom va reconèixer als mitjans locals que la manca de canalla disponible per a la jornada va condicionar l’aposta tècnica: "Ens hauria agradat portar castells més grans, però ens falta bastanta canalla i hem optat per rodar la gamma de set", va explicar.
La diada, organitzada pels Tirallongues de Manresa, va comptar també amb els Xics de Granollers, que van portar a plaça el 4 de 8 i el 2 de 7, i els Castellers de Caldes, que van completar el 3 i el 4 de 7. Per la seva banda, els amfitrions van celebrar el seu 5 de 7, el 7 de 7 i el 3 de 7 amb agulla, a més d'estrenar tronc en el pilar de 5.
Després d'aquesta excursió al Bages, els Minyons faran una petita pausa en la seva activitat fins al proper dimecres 8 d'abril, quan reprendran els assajos a Cal Reig. La propera cita al calendari malva serà el dissabte 11 d'abril a la tarda, amb motiu de la festa de la Culturassa a Terrassa.