Busques feina? Empreses amb vacants seleccionen candidats en un nou saló a Terrassa

Les persones que busquen feina a Terrassa tindran el 28 d’abril una nova oportunitat per entrevistar-se directament amb empreses que ofereixen vacants reals. La ciutat acollirà una jornada que vol agilitzar els processos de selecció i millorar l’encaix entre oferta i demanda laboral.
La iniciativa, batejada com a Saló Connecta: Talent i Empresa, es farà a la seu de la Cecot i planteja un format diferent de les fires d’ocupació habituals. En lloc de prioritzar la recollida de currículums, la proposta posa el focus en el contacte presencial i en la possibilitat de fer entrevistes durant la mateixa jornada.
Aquest enfocament pretén reduir els temps d’espera en els processos de selecció i evitar desajustos entre les competències dels candidats i les necessitats de les empreses, defensa l'entitat. En aquest sentit, la trobada reunirà companyies que ja disposen de vacants actives i que busquen cobrir-les a curt termini. Entre les empreses participants hi ha firmes de diversos sectors com Eurofragance, Pastisart, Educa Borràs, Parc Vallès, Forcadell, Veolia, Mikalor, SM Savall, Vítaly, TOI TOI, Egarfil, Rubi Group, DOGA, Celsa, Mútua Terrassa o Leitat, entre d’altres.
Durant la jornada, els assistents podran mantenir entrevistes ràpides amb responsables de recursos humans, però també participar en espais de "networking" i accedir a espais d’orientació professional. A més, el saló inclourà tallers breus centrats en aspectes pràctics com la millora del currículum, l’ús professional de LinkedIn o la preparació d’entrevistes.
"L'objectiu és simple i directe: connectar talent amb vacants concretes en una mateixa jornada", declara Oriol Alba, secretari general de Cecot. "No es tracta de deixar un CV i esperar setmanes de resposta. Volem facilitar processos més àgils, basats en el contacte humà, que ajudin tant les empreses com les persones a prendre decisions informades i eficients", afegeix.
El Saló Connecta serà d’accés gratuït amb inscripció prèvia i s’allargarà de les 10 a les 20 hores, amb la voluntat de facilitar la participació tant de persones en recerca de feina com d’empreses del territori.
La jornada s’emmarca en una estratègia més àmplia de la Cecot per avançar cap a un mercat laboral més eficient i sostenible. L’entitat ha presentat recentment un conjunt de 38 mesures en aquest sentit.