Els Castellers de Terrassa segellen la gamma mitjana de set a Sant Jaume dels Domenys

Aquest passat cap de setmana, els Castellers de Terrassa es van desplaçar fins a Sant Jaume dels Domenys per participar en la diada de Quarts Amunt. L'esdeveniment, impulsat pel programa radiofònic homònim de Domenys Ràdio, tenia un significat especial: la localitat no acollia una diada castellera des de l'any 2012.
La colla egarenca va demostrar un gran estat de forma completant una actuació de gamma mitjana de set molt segura. Després de l'entrada a plaça amb un pilar de 4, els terrassencs van encarar les rondes de castells:
Primera ronda: Van descarregar un ferm 5d7, el segon que completen de forma consecutiva aquesta temporada.
Segona ronda: Van demostrar domini amb el 4d7 amb l'agulla, descarregat amb solvència.
Tercera ronda: Van tancar l'actuació amb el 4d7. Aquesta ronda es va veure alentida per la manca de serveis sanitaris a la plaça després d'un intent fallit de la colla del Vendrell, però els de Terrassa no van perdre la concentració.
Per cloure la jornada, la colla va descarregar el pilar de 5 i dos pilars de 4 de comiat.
Les colles acompanyants
La diada va comptar amb la participació d'altres colles destacades de la zona:
Nens del Vendrell: pd4, 3d7, intent desmuntat de 4d8, intent de 4d8, 4d7 i 4pd4.
Castellers de Vilafranca: pd4, 3d8, 2d7, 4d8 i un vano de 5.