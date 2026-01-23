Terrassa

Meritxell Lluís continuarà liderant Junts per Terrassa a les eleccions municipals del 2027

La militància terrassenca ha donat suport unànim a l'actual tinent d'alclade

  • Lluís defensa una major "independència de l'àrea metropolitana de Barcelona i els seus governs socialistes" -

Publicat el 23 de gener de 2026 a les 11:03

Junts per Terrassa ha celebrat aquest dijous una assemblea en la que ha donat suport total a la candidatura de Meritxell Lluís, l'actual portaveu del grup municipal, per tal que continui capitanejant el seu projecte de ciutat. D'aquesta manera, Lluís es mostra com la cap de llista dels juntaires per a les següents eleccions municipals que se celebraran l'any 2027.

Amb aquesta revalidació, la candidata ha assegurat en un comunicat que defensarà "una Terrassa amb identitat, interessos i reptes propis", posant al centre la cohesió social i l'"autonomia política vers l'àrea metropolitana de Barcelona i els seus governs socialistes".

 

