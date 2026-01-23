Meritxell Lluís continuarà liderant Junts per Terrassa a les eleccions municipals del 2027

Junts per Terrassa ha celebrat aquest dijous una assemblea en la que ha donat suport total a la candidatura de Meritxell Lluís, l'actual portaveu del grup municipal, per tal que continui capitanejant el seu projecte de ciutat. D'aquesta manera, Lluís es mostra com la cap de llista dels juntaires per a les següents eleccions municipals que se celebraran l'any 2027.\r\n\r\nAmb aquesta revalidació, la candidata ha assegurat en un comunicat que defensarà "una Terrassa amb identitat, interessos i reptes propis", posant al centre la cohesió social i l'"autonomia política vers l'àrea metropolitana de Barcelona i els seus governs socialistes".\r\n\r\n \r\n