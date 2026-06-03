Més de 30.000 vehicles ja compten amb l'expecionalitat per a circular a la ZBE de Terrassa

La Taula de Mobilitat de Terrassa ha fet el primer balanç detallat de la Zona de Baixes Emissions (ZBE). Després d’entrar en vigor i ampliar-se, aquest 2026 s’ha iniciat el règim sancionador. Tot i això, el Consistori ha confirmat que hores d’ara encara no s’ha multat ningú. La suspensió del sistema del 23 de gener al 31 de març per la crisi de Rodalies ha fet que cap vehicle hagi superat encara el topall de 24 entrades anuals permeses.
El desplegament d’aquesta mesura ja es tradueix en xifres de gestió de gran abast. Actualment, un total de 33.560 vehicles de totes les etiquetes ja gaudeixen de l'excepcionalitat per la seva condició de residents o per disposar d’autorització d’accés a les àrees de vianants. En paral·lel, fins al maig del 2026, s’han tramitat prop de 500 sol·licituds específiques d’autorització per a la ZBE, de les quals el 75% s’han acceptat (374 peticions), el 20% s’han rebutjat (99) i el 5% restant queden en tràmit o han expirat.
El motiu principal d’aquestes autoritzacions aprovades correspon a usuaris amb plaça d’aparcament pròpia (40%), seguit de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda (22%), que sumen 82 peticions. El 38% restant es reparteix entre transport de mercaderies (42), rendes baixes (39), malalties o discapacitats (31) i tràmits mèdics periòdics (12), a més de 149 autoritzacions municipals.
Pel que fa a la radiografia ambiental, les càmeres de control han revelat que només el 2% dels vehicles interceptats circulen sense etiqueta, un percentatge molt inferior al 7% estimat inicialment. El gruix del parc mòbil de la ciutat té distintius compatibles amb la ZBE: un 45% disposa de l’etiqueta C, un 17% de la B, un 13% de l’ECO i un 5% de la 0,
Rècord de passatgers a busos
Aquesta restricció del trànsit privat coincideix amb un pla de xoc de 7,8 milions d’euros per a la compra de 18 autobusos nous amb l’objectiu de renovar i ampliar la xarxa municipal.
D’aquest pressupost global, 1,4 milions d’euros es destinaran a la incorporació de 3 autobusos híbrids al maig de 2027 i 4,4 milions més serviran per adquirir 11 unitats a finals d’aquell mateix any, completant així la renovació de 14 vehicles de l’actual flota. Els 2 milions d’euros restants finançaran 4 autobusos híbrids addicionals destinats exclusivament a l’ampliació de l’oferta. Mentre no arriben aquests nous vehicles , l’Ajuntament habilitarà vehicles provisionals a partir d’aquesta mateixa tardor per començar a donar més servei i resoldre les queixes dels usuaris per la sobreocupació en hora punta. Amb l’arribada de tot el lot, el 87% de la flota operarà amb tecnologia neta.
Aquesta gran inversió respon a una afluència de passatgers manté una clara tendència a l’alça. Després de recuperar-se de la pandèmia (29.358 viatgers el 2020), el servei va tancar el 2025 amb una mitjana diària de 59.254 usuaris en feiners. La fita històrica s’ha assolit aquest abril, amb un rècord absolut de 66.500 viatgers. Un volum que tensiona el pressupost d’un servei amb un cost anual de 19 milions d’euros i un dèficit d’explotació del 68%. Per cobrir-ho, l’Ajuntamenaporta la part principal amb 11 milions d’euros, mentre que els usuaris generen 6 milions i les subvencions estatals i de la Generalitat completen els 2 milions restants.
Mirada posada en la Setmana Europea de la Mobilitat
Finalment, durant la reunió també es va informar sobre l’estat del Pla de Mobilitat, que actualment es troba en la fase de tancament del document amb totes les aportacions per poder fer l’aprovació del Ple als propers mesos, així com de les diverses activitats que s’estan preparant per a la Setmana Europea de la Mobilitat 2026, que es celebrarà del 16 al 22 de setembre amb el lema “Mobilitat per a tothom”. D’entre les activitats previstes hi haurà l’habitual pedalada del diumenge, la campanya de foment del transport públic de TMESA i s’està treballant amb FGC per commemorar els 10 anys de la posada en serveis de les noves estacions, amb visites guiades per alguna d’elles, així com de les vies, fora de l’horari de servei