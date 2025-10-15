Més de cent llicències d’obra per retirar amiant

Des del març de 2024, l’Ajuntament de Terrassa ha atorgat 123 llicències d’obres per retirar amiant. A més, s’han fet més de 53 consultes, ja sigui per registre, presencialment o telefònicament.
El consistori ha facilitat aquestes dades en el marc de la IV Convenció Anual de l’Amiant, que organitza la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) i que se celebrarà dissabte a Sabadell. Terrassa participarà en aquesta trobada, que s’emmarca dins les directrius de retirada d’aquest material dictades per la Unió Europea (UE) que estableix, per abans del 2028, la seva retirada dels béns de titularitat pública i, abans del 2032, dels de titularitat privada.
A Terrassa, el punt d’informació i atenció ciutadana resol les consultes relacionades amb la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant perquè la ciutadania tingui al seu abast tota la informació possible i estigui al dia dels incentius econòmics per accedir a convocatòries, ajuts, subvencions i d’altres mesures destinades a gestionar i retirar els materials amb presència d’amiant.
De moment, la ciutat ja disposa d’un cens que quantifica les cobertes amb presència d’amiant al terme municipal aplicant les últimes tecnologies en teledetecció. Elaborat per una empresa externa, el document revela que unes 7.600 edificacions de la ciutat contenen aquest material, el 30% de les construccions privades i el 12% de les públiques. A més, la Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant va informar que Terrassa és el tercer municipi català amb més cobertes de fibrociment en polígons industrials. Hi ha 483 teulades amb amiant. D’aquesta manera, el 75% dels polígons terrassencs, 12 dels 16 que hi ha a la ciutat, tenen cobertes amb fibrociment, que sumen 466.708 metres quadrats de superfície.
Per això, el 18 de febrer d’enguany, l’Ajuntament de Terrassa va crear la Taula d’Erradicació de l’Amiant per coordinar esforços en la seva retirada. L’òrgan de treball està format per representants polítics municipals, col·legis professionals del sector, agents econòmics i socials, la Federació d’Associacions Veïnals de Catalunya (FAVT), la patronal Cecot i la Cambra de la Propietat Urbana.
“Abordar-ho de forma transversal”
El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge i regidor d’Urbanisme, Xavier Cardona, ha destacat que “des del Consistori treballem, conjuntament amb els diferents agents socials, econòmics i col·legis professionals de la ciutat, per complir amb les directrius de la UE; ja que és una qüestió que hem d’abordar de manera transversal des de l’administració pública i també amb el sector privat”.