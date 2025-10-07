Més de 3 milions d’euros per a renovar contenidors i vehicles d'Eco-Equip

Eco-Equip inicia una nova etapa amb la presentació de la seva nova imatge corporativa i d’una web renovada, que permetrà fer tràmits i peticions en línia —com la recollida de voluminosos— per millorar la comunicació i la proximitat amb la ciutadania. Aquesta modernització visual i digital simbolitza la culminació del procés de refundació 2023-2025 i el compromís de l’empresa municipal amb la sostenibilitat, la innovació i la qualitat del servei de neteja i recollida de residus a Terrassa.
Durant el 2024 i el 2025, Eco-Equip ha invertit més de 6,5 milions d’euros en la modernització de les seves operacions. D’aquesta xifra, més de 3 milions s’han destinat a la creació de les noves instal·lacions, apostant per la sostenibilitat en espais com el menjador, la sala polivalent o la sala de comandaments, entre molts d’altres. Per a la renovació i ampliació de la flota de vehicles s’han invertit més d’1,9 milions d’euros, amb la incorporació de tres escombradores, tres vehicles satèl·lits i un Goupil elèctric. A més, s’han renovat contenidors per valor d’1,2 milions d’euros, introduint models de càrrega lateral que milloren l’eficiència i minimitzen els efectes dels porcs senglars.
Aquestes inversions han contribuït a augmentar en un 8% el nombre total de contenidors, a millorar la neteja urbana i a reduir les queixes ciutadanes en un 12%. El procés de digitalització ha permès, a més, reduir el temps de resposta a una queixa ciutadana, dels 21 dies de mitjana d’abans als 5 actuals. També s’ha reforçat la plantilla fins a arribar als 450 treballadors, dels quals un 20% són dones, fet que consolida l’aposta per la igualtat i la millora organitzativa dins l’empresa.
La ciutat, a més, manté una posició destacada en la recollida selectiva, amb un 44,94% l’any 2024, per sobre d’altres grans municipis com Barcelona. Per a assolir el 55% que determina la Unió Europea pel 2030, s’estan començant a instaurar procediments com el porta a porta de residus de vidre als establiments restauradors de l’àrea de vianants del Centre, a la qual ja s’hi han adherit 27 negocis. Eco-Equip també treballa per fomentar la reutilització i la valorització dels residus, amb actuacions que busquen reduir la fracció de resta i millorar la selecció en origen.
De cara al 2026, Eco-Equip preveu continuar la modernització amb diverses actuacions clau, també encaminades a millorar el percentatge de recollida selectiva: la millora de la deixalleria de Can Casanovas (amb una inversió prevista de 72.933 euros), la implantació de la recollida d’alta eficiència a barris com Can Palet de Vista Alegre, Can Gonteres i Vista Alegre, i noves accions per reduir l’incivisme i el vandalisme, que ja van permetre disminuir un 5% els contenidors cremats durant el 2024. En paral·lel, es continuarà apostant per l’educació ambiental i per les campanyes de sensibilització, una eina clau per reforçar la corresponsabilitat ciutadana en la cura de la ciutat.
La gerent d’Eco-Equip, Cinta Blanch, destaca la importància de les persones en aquest procés: “Les empreses les formen la gent. Sense equips motivats i compromesos, no hi ha servei possible. Eco-Equip és un equip de persones al servei de la ciutadania”. Per la seva banda, el regidor de Neteja i Residus, Xavier Cardona, insisteix en la necessitat de la corresponsabilitat ciutadana: “Si no hi ha una col·laboració entre ciutadania i administració, és molt difícil mantenir la ciutat en ordre. El civisme és clau per tenir una Terrassa més neta”.