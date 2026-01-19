Minut de silenci a Terrassa per les víctimes de l'accident de tren a Còrdova

Mig centenar de persones han guardat un minut de silenci aquest dilluns al migdia al raval de Montserrat, just davant l'Ajuntament, en memòria de les víctimes de l'accident que va tenir lloc ahir a la línia d’alta velocitat Madrid-Sevilla, a la localitat d’Adamuz (Còrdova).
La convocatòria s’emmarca en la crida feta per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). Entre els concentrats hi havia l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, acompanyat de regidors del govern i de l'oposició. Treballadors de l'Ajuntament i vianants s'han sumat a la concentració.
El nombre de víctimes mortals de l'accident ferroviari d'Adamuz creix a mesura que avancen les tasques de rescat. Segons fonts de l'operatiu, ja se situa en 39, a més de desenes de persones amb ferides greus, algunes de les quals es troben en estat molt greu o crític. El ministre de Transports, Óscar Puente, ha assegurat des de Còrdova que la xifra de morts "no és definitiva". El govern de l'Estat ha decretat tres dies de dol oficial a tot el territori arran d'aquest accident; per aquest motiu les banderes onegen a mig pal al consistori.
L'accident ferroviari es va produir diumenge a les 19.39 hores quan els últims tres vagons d'un comboi Iryo amb prop de 317 passatgers que anava de Màlaga a Madrid han descarrilat i han envaït la contrària, per la qual circulava un tren Alvia amb prop de 200 viatgers que anava de Madrid a Huelva. Tots dos van xocar i l'Alvia ha descarrilat. Dos vagons van caure per un marge de quatre metres.