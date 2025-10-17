Minyons de Terrassa van a Sants amb l'objectiu del 3 i 4 de 9 amb folre

Els Minyons de Terrassa afronten la Diada dels Castellers de Sants aquest diumenge, 19 d'octubre, amb l'objectiu d'assaltar novament les estructures de nou pisos a la recta final de la temporada. L'actuació tindrà lloc a la Plaça Bonet i Muixí de Barcelona a les 12:15 h i comptarà amb la presència de la colla amfitriona, els Castellers de Sants i els Capgrossos de Mataró.\r\n\r\nDesprés de la feina feta a les darreres setmanes, la colla malva es presenta al barri de Sants amb l'ambició d'executar els dos castells bàsics de nou: el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre. El tercer castell que els Minyons decidiran portar a plaça serà fruit de de l'últim assaig de divendres i del volum de camises a la pinya que es pugui aplegar diumenge a Sants. \r\n\r\nA la diada dels Castellers de Sants els de Cal Reig hi han descarregat com a castells límit el 2 de 9 amb folre i manilles, el pilar de 8 amb folre i manilles i el 5 de 9 amb folre en una actuació on actuen continuadament des de 2013.\r\n