Moaré: passat i present de Terrassa en un sol festival

La Terrassa del passat, coneguda per les seves nombroses fàbriques de tèxtil, i la Terrassa actual, més enfocada en les produccions cinematogràfiques i audiovisuals, han convergit aquest cap de setmana gràcies a la segona edició del Festival Moaré de moda i audiovisuals. Un festival que vol consolidar-se com el futur de la ciutat i que atrau les mirades de molts aficionats d'una o l'altra disciplina, ja que posa a l'abast de tothom una gran quantitat de continguts i iniciatives, moltes d'elles d'avantguarda.
"Enguany hem volgut aprofundir molt en les dues línies que té el festival, que és la unió de la moda del tèxtil i el món de l'audiovisual i el cinema. Hem unit aquests dos mons, que a Terrassa tenen una importància molt gran i és referent en tots dos", ha afirmat el cap del Servei de Turisme de l'Ajuntament, Jordi Garreta, en declaracions al Diari de Terrassa. Per fer-ho, han escollit els espais tenint en compte aquesta visió del Moaré, ja que l'han emplaçat a llocs com el Vapor Prodis, el MNACTEC, la zona del Vapor Albiñana i les Naus de Cal Reig. "Tot aquest paisatge antic i industrial de Terrassa, que avui està reconvertit per acollir usos més culturals o socials, l'aprofitem per ambientar aquesta unió", ha explicat Garreta.
És ben clar que el Moaré és una confluència de moda i audiovisual, però també és una plataforma comuna per projectes que ja es duien a terme a la ciutat abans del naixement del festival. És el cas del Set de Cinema, que organitza el Cinema Catalunya i el Terrassa UNESCO City of Film, el qual porta 7 temporades en actiu, o el Soc Mercat. "Tenim molts agents que recullen aquesta tradició del tèxtil i també un pes molt important pel que fa a les produccions amb l'ESCAC i Parc Audiovisual de Catalunya", ha assenyalat el cap de Turisme, que també ha remarcat que el Moaré "té un esperit molt col·laboratiu" i que hi participa l'Ajuntament, però també "moltes empreses i entitats sense les quals no es podria fer res".
Roba "made in Terrassa"
Una mostra d'aquesta col·laboració és el Soc Mercat de productors i productes de moda fets per productors propers. La seva directora, Anna Domènech, explica que "els valors d'aquest projecte van enfocats a donar espai a marques que dissenyen aquí, compren, en la mida del possible, els teixits aquí i venen també aquí". Al cap i a la fi, el Soc Mercat aposta també per dissenyadors i marques emergents i els dona un mode de donar-se a conèixer, a més de proporciona-ls-hi l'oportunitat de tenir momentàniament una "botiga física" on el públic pugui veure de primera mà els seus productes, ja que moltes d'aquestes marques només venen per internet.
El nom de la iniciativa, "Soc", prové de la traducció al català de la paraula "zoco", que és un mercat a l'aire lliure on, a més de vendre-hi objectes, hi ha activitats i esdeveniments culturals. Això lliga molt bé amb la iniciativa del Moaré, que Domènec ha qualificat de "molt transgressora i important" per a la ciutat i que "ha aconseguit fusionar aquests dos pilars tan importants per a Terrassa". "Abans hi havia alguns caps de setmana amb esdeveniments de moda, altres amb esdeveniments de tèxtil i d'altres d'audiovisuals, per tant el fet de concentrar-ho tot en un cap de setmana és una molt bona idea i pot tenir un gran recorregut pel futur", ha opinat la directora del Soc Mercat.
Actors per un dia
També al Vapor Prodis hi estava el Set de Cinema, enguany ambientat en un tipus de nau espacial. Un equip de maquillatge caracteritzava els valents que volguessin esdevenir actors i actrius per uns moments de temibles zombis o d'espaorides víctimes. Al set hi havia també un director amb el mític megàfon per donar les instruccions necessàries perquè la filmació surti com déu mana. Allà, els protagonistes improvisats s'han pogut fer fotos alhora que han tret el Brad Pitt o la Naomi Harris del seu interior.
El Festival Maoré també permet veure estampes extremadament curioses, com la d'un zombi perseguint les seves víctimes amb una bossa plena de roba. "Hem sortit de comprar i fer una mica de safareig [al Soc Mercat] i ens hem topat amb el set de cinema", ha explicat en Gerard Cobos, un visitant. Ell i tota la seva família s'han engrescat a participar al rodatge i s'ho han acabat passant "d'allò més bé". "Gràcies a això podrem convèncer els nens per tornar l'any que ve", ha fet broma Cobos.