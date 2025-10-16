Moda, cinema i creativitat sense filtres, al Moaré

Terrassa vibrarà aquest cap de setmana al ritme de les càmeres, els teixits i la llum. Aquest divendres 17 d'octubre comença la segona edició del Festival Moaré. Seran tres dies en què la ciutat es transformarà en un gran escenari en què la moda i l’audiovisual ballaran al mateix compàs. Entre vapors industrials, passarel·les digitals i projeccions, el Moaré proposa una immersió en la Terrassa més creativa: aquella que uneix tradició tèxtil i futur audiovisual. El programa desplega una cinquantena de propostes –espais expositius, mercats singulars, activitats immersives, tallers i fins i tot una mostra de “fashion films”– repartides per cinc espais emblemàtics de la ciutat. Per entendre millor aquesta relació entre la indústria audiovisual i la moda, hem parlat amb quatre veus destacades del festival: Carmen Valverde, Txell Miras, Marta Pontnou i Ignació Rodó. Cadascuna des de la seva disciplina –l’art, la moda, el feminisme o el cinema– comparteix una mateixa convicció: quan aquests dos llenguatges o expressions artístiques es barregen, la ciutat i la creativitat es reinventen.
Carmen Valverde, artista
“Quan la imatge, la moda i l’art van pel mateix camí, tot és molt més potent”
Per a l’artista terrassenca, la unió entre moda i audiovisual és una explosió creativa: “Quan la imatge, la moda i l’art van pel mateix camí i els pots unir amb un producte audiovisual, tot és molt més potent. Dones més sentit i força al concepte de la moda”, expressa. Aquesta filosofia pren forma a “Art on Loop”, l’exposició immersiva que presenta Carmen Valverde al Vapor de Prodis, on combina pantalles digitals, música i il·luminació de neó per generar una experiència sensorial: “És un viatge a l’art digital que se submergeix en la imatge i el so. Sens dubte, una manera diferent d’arribar a l’espectador i provocar un impacte visual”. Les més de 50 obres mostren models amb un “vestuari trencador” i forma part d’un muntatge que és “art en bucle”. A més, l’egarenca protagonitzarà demà una “performance de body painting” en què “una model serà vestida amb pintura”. Aquest “vestit d’alta costura pintat directament sobre la pell” sintetitza molt bé l’univers creatiu de l’artista: “És el meu art traduït en cos, en moviment, en llum. Reflexa tot el que és moaré: elegància, distinció i innovació”.
Txell Miras, dissenyadora de moda
“S’estan buscant nous formats per mostrar-los al món”
Segons Txell Miras, la moda i el cinema “són dos llenguatges que s’alimenten entre ells. Cada vegada estan més connectats i s’estan buscant nous formats innovadors per mostrar-los al món de manera diferent”. La dissenyadora de moda presenta una mostra de “fashions films” encapçalada per la projecció de “Teixits Nus”. Ha creat aquest projecte amb el cineasta Guillem Beltrà. “El film explica el naixement d’un festival que ve influenciat per un passat històric tèxtil”, diu Miras. La protagonista “neix envoltada d’un teixit antic i se’n desprèn per començar a vestir-se d’una altra manera, amb una mirada cap al futur audiovisual”. Tot el rodatge s’ha fet virtualment, creant de forma digital la Masia Freixa: “Tot és virtual, però a la vegada reconeixible”. Tota una metàfora del passat i el futur de la nostra ciutat. Per a ella, aquest “fashion film” no és un contingut publicitar. Tampoc una desfilada o passarel·la. La peça “trenca fronteres entre art, cinema i publicitat, enfortint la imatge de marca sense caure en la propaganda”. La mostra no ven un producte, sinó una emoció, una identitat.
Marta Pontnou, assesora d'imatge
“Són dues expressions que es nodreixen mútuament”
Per a Marta Pontnou, assessora d’imatge i activista feminista, la connexió entre moda i audiovisual és innegable. Defensa que “aquestes dues expressions artístiques sempre s’han nodrit mútuament, però també han perpetuat estereotips”. En aquest sentit, Pontnou, assegura que “són els grans canals per on entra la pressió estètica, sobretot en els nostres joves”. La seva “masterclass” (“Com esquivar la pressió estètica?”) vol donar eines a les dones per identificar i esquivar aquestes violències invisibles que condicionen la imatge personal i “debiliten el poder femení, perpetuant el patriarcat”. Assegura que la pressió estètica “és tan transversal que t’apareix per tot arreu: a la indústria audiovisual, a la moda, a la feina, a casa...”. Pontnou destaca que el llenguatge quotidià és una de les vies més subtils de pressió: “Quan algú et diu que t’has aprimat, pot semblar un elogi, però també pot perpetuar estereotips”. L’activista destaca la necessitat de canviar això: “Cal posar-hi gomets vermells, reaprendre a parlar i mirar-nos d’una altra manera”.
Ignacio Rodó, cineasta
“Les tendències en moda i cinema són un reflex de la societat actual”
El cineasta egarenc, creador del Festival Internacional “Els Cineminuts”, admet que la moda no és el seu terreny habitual, però veu connexions clares amb la indústria audiovisual: “Tots dos mons tenen un component estètic molt fort i les seves tendències són un reflex de la societat actual”. En la mateixa línia, assegura que aquestes dues expressions artístiques “canvien de tendències constantment”. El seu festival, integrat dins del Moaré 2025, projectarà prop de 90 curtmetratges d’un minut arribats de diversos països: França, Canadà, Regne Unit, Indonèsia, Bèlgica... “És un format molt actual i immediat: el públic vol històries breus però amb contingut”, subratlla. Ignacio Rodó destaca que els curts “reflecteixen millor la societat actual que els llargmetratges, perquè es graven i s’estrenen en molt poc temps. En canvi, una pel·lícula triga anys des que es comença a fer fins que s’estrena”. Per al director, el repte és aconseguir transmetre emocions als espectadors en només 60 segons: “Quan ho aconsegueixes, l’impacte és molt gran”. El Festival Internacional “Els Cineminuts” es podrà veure dissabte al Vapor de Prodis, dins d’una programació que promet ritme, diversitat i mirada internacional.