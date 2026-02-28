Lourdes Jiménez, perruquera egarenca: “Poder pentinar als Goya és un gran reconeixement”

De Terrassa a la catifa vermella. La perruqueria Monalisa formarà part de la 40a edició dels premis Goya, que se celebren aquest dissabte 28 de febrer a Barcelona, després d’haver estat seleccionada per encarregar-se de pentinats en la gran nit del cinema espanyol. És la primera vegada que el saló egarenc participa en un esdeveniment d’aquesta magnitud.
La notícia va arribar de manera inesperada. “Ens van escriure un WhatsApp i el vam llegir una vegada rere l’altra. No ens ho crèiem”, explica Lourdes Jiménez Olmo, propietària del negoci. La selecció no ha estat fruit de cap concurs, sinó del vincle amb la marca Goa Organics, amb qui treballen des dels inicis. “Han seleccionat els salons que, suposadament, millor treballen del Vallès i de la zona de Barcelona”, detalla.
Per a la propietària, aquest pas suposa “un gran reconeixement que anem pel bon camí”. La perruqueria reivindica una manera de fer molt definida: productes orgànics, cura del cuir cabellut i una atenció sense presses. “No fem la nostra feina en 15 minuts, sinó que dediquem el temps que necessita cada clienta”, remarca. Sens dubte, un dels segells del saló també passa per l’spa capil·lar.
Lourdes Jiménez va adquirir la perruqueria Monalisa —situada al passeig del Vapor Gran—l’any 2021, en plena etapa postpandèmia, i en només cinc anys ha impulsat una reforma integral i ha obert un segon establiment al carrer Nou de Sant Pere. “La firma Goa ens ha vist créixer des del principi”, subratlla Jiménez, destacant la consolidació a Terrassa.
Aquest dissabte, però, el focus és a Barcelona. La Lourdes serà l’única professional de la perruqueria que s’hi desplaçarà. Encara no sap a qui pentinarà, però podrà adaptar-se a cada estil: “Podem improvisar, però si algú vol una ona molt marcada o un recollit, l’hem de fer”. La tendència apunta a “ones a l’aigua molt planes”.
Tot plegat, la propietària espera que la seva presència als premis Goya “tingui un impacte positiu i ens doni confiança”.