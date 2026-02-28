Campanya de donacions per obrir el nou Teatre Regina

L’entitat terrassenca El Social ha obert una campanya de micromecenatge a través del web regina.elsocial.cat i de les xarxes socials per reobrir el mític Teatre Regina quaranta anys després de tancar. El president, Ricard Figueras, reconeix que els recursos de l’entitat són limitats i marca un objectiu clar per a aquesta crida: “La intenció és intentar obrir el Teatre Regina amb els mínims aquest any 2026”. Segons detalla Figueras, “per acabar les obres encara ens falten molts diners, al voltant dels 700.000 euros, i tota ajuda que vingui és benvinguda”. És per això que demana el suport de la ciutadania, convençut que “amb la col·laboració de tots podem donar l’empenta final per obrir la sala i fer-la treballar”.
Aquests “mínims” imprescindibles per a l’obertura impliquen “acabar la platea i posar tota la maquinària escènica: telons, ponts de llum... Tota aquesta part tècnica mínima per poder tenir el teatre”, especifica el president, que recorda que aquesta serà, de fet, la partida més costosa.
Un “malson” burocràtic
L’adequació de l’espai, iniciada per fases el 2012 i represa el 2021, amb un projecte previ dels anys 2007 i 2008 estroncat per la crisi, ha topat amb obstacles inesperats. El principal escull han estat els requeriments de seguretat exigits fa cinc anys: “Teníem la intenció de fer la rehabilitació, però en tramitar els permisos resulta que al registre no hi ha hagut mai cap teatre. Tothom sap que s’hi va obrir un cinema el 1963 i després s’hi va fer teatre... però oficialment no hi consta”. Aquest buit els va obligar a tramitar-ho com a obra nova. “Les normatives són molt més estrictes, i aquí ens vam estrellar”, lamenta el president. De retruc, el canvi va obligar a retirar l’amiant de la teulada, un sobrecost que no havien “previst” de cap manera.
Un cop retirada la bastida de la teulada a finals de l’any passat, es va poder treballar a l’interior de la sala. Amb tot, els entrebancs han provocat que unes obres que “havien de durar quatre mesos, s’hagin allargat dos anys”. Superat el retard i amb la platea a punt d’enllestir-se, els recursos s’abocaran en la caixa escènica.
A banda del micromecenatge, El Social també ha començat a fer visites a empreses privades per cercar-ne la col·laboració.
Tornar a casa: Els Pastorets
Dels 1,5 milions d’euros invertits fins ara, 500.000 provenen d’una subvenció municipal que es va destinar a la climatització, l’aïllament i l’electricitat primària. A través d’un conveni, l’Ajuntament podrà utilitzar l’espai la meitat del temps durant els pròxims trenta anys. També hi han aportat recursos la Generalitat i la mateixa entitat. MútuaTerrassa va finançar la teulada amb mig milió a canvi de posar-hi plaques d’autoconsum pel seu hospital.
Amb 340 butaques, el Regina serà el tercer teatre més gran de la ciutat, només darrere del Principal i la Sala Crespi. “Tindrem un teatre per a l’ús de l’entitat, però obert completament a la ciutat”, subratlla el president d’El Social.
Mentrestant, l’entitat es veu obligada a derivar les seves activitats a fora. El cas més evident és el d’Els Pastorets, que actualment es representen al Teatre Principal. “Evidentment, la fita és poder-los fer aquí”, assegura Figueras, tot i que reconeix que caldrà paciència: “Els Pastorets que tenim avui dia requereixen una infraestructura tècnica molt important que, d’entrada, no tindríem”.
“Com més col·laboracions rebem, més coses podrem fer per obrir el teatre amb les millors condicions possibles”, conclou Figueras.
La campanya premia els donatius amb recompenses, com ara entrades, figurar a la placa commemorativa o la possibilitat d’apadrinar una de les butaques. En deu dies suma 3.000 euros.