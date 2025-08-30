Mor Maria Dolors Andreu i Grapí, la mare del polític terrassenc Josep Rull

Aquest dissabte 30 d'agost ha mort als 93 anys d'edat Maria Dolors Andreu i Grapí, mare de l'actual president del parlament de Catalunya, Josep Rull. La vetlla es durà a terme diumenge 31 d'agost al tanatori municipal de Terrassa, mentre que la cerimònia de comiat tindrà lloc dilluns 1 de setembre a les 10 del matí a la Catedral del Sant Esperit.\r\n\r\nRull ho ha fet públic a xarxes socials, on ha agraït les mostres d'afecte i suport.\r\n\r\n\r\n\r\nLa mare ja descansa en pau.\r\n\r\nGràcies per les mostres de suport i d’afecte que ens heu fet arribar. pic.twitter.com/Ien6LCEeuQ\r\n— Josep Rull i Andreu (@joseprull) August 30, 2025\r\n\r\n\r\n \r\n