Mor Maria Dolors Andreu i Grapí, la mare del polític terrassenc Josep Rull

La cerimònia de comiat tindrà lloc dilluns a la Catedral del Sant Esperit de Terrassa

Publicat el 30 d’agost de 2025 a les 14:18
Actualitzat el 30 d’agost de 2025 a les 14:28

Aquest dissabte 30 d'agost ha mort als 93 anys d'edat Maria Dolors Andreu i Grapí, mare de l'actual president del parlament de Catalunya, Josep Rull. La vetlla es durà a terme diumenge 31 d'agost al tanatori municipal de Terrassa, mentre que la cerimònia de comiat tindrà lloc dilluns 1 de setembre a les 10 del matí a la Catedral del Sant Esperit.

Rull ho ha fet públic a xarxes socials, on ha agraït les mostres d'afecte i suport.

 

