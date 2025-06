El PP demana actuar contra el soroll de motos i cotxes

El grup municipal del PP portarà al ple una proposta per augmentar les campanyes de control i sanció contra els vehicles de motor i ciclomotors que incompleixin els límits sonors que marca l’Ordenança municipal Reguladora del Soroll i les Vibracions. La iniciativa, defensada per la portaveu del grup popular, Marta Giménez, i la regidora María Carmen Vaya, posa el focus en les molèsties que aquests vehicles generen a la ciutadania, especialment durant les nits d’estiu, i reclama una actuació més decidida per part del govern local de Tot per Terrassa i Junts.

En concret, el PP proposa que s’impulsin campanyes específiques durant l’època estival, quan aquest tipus d’infraccions augmenten i tenen un major impacte en el descans dels veïns perquè la calor fa obrir portes i finestres durant la nit. Aquestes accions, segons defensen, haurien d’anar acompanyades d’un reforç de recursos materials i humans per garantir una vigilància més efectiva. Els populars apunten que l’ordenança estableix clarament l’obligació dels propietaris de mantenir els vehicles en condicions òptimes pel que fa a l’emissió acústica i prohibeix circular amb silenciadors modificats, deteriorats o ineficaços. També assenyalen que l’Ajuntament té la capacitat legal per dur a terme controls propis, complementaris a les ITV, per verificar que els tubs d’escapament siguin homologats i funcionin correctament. En cas contrari, el vehicle no pot circular pel municipi mentre que no s’hagi fet la substitució.

“Els sorolls excessius generats per vehicles a motor i ciclomotors no tenen cap justificació ni els seus responsables legitimitat”, recorden.