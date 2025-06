Terrassa presenta un joc educatiu per fomentar el cooperativisme entre els joves

Terrassa ha presentat aquest dijous Mentcoop, un joc educatiu per fomentar el cooperativisme i l’economia social entre adolescents i joves. El recurs, creat pel Servei d’Emprenedoria i Economia Social de l’Ajuntament de la ciutat, s’adreça a persones d’entre 14 i 20 anys amb l’objectiu d’apropar-les als valors de l’economia social i al model cooperatiu.

La tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Educació i regidora d’Economia Social, Meritxell Lluís, ha explicat que “la intenció és plantar la llavor, fer que el jovent conegui els valors d’un model econòmic més just, que posa les persones i el planeta al centre, amb la voluntat que actuïn amb una mirada transformadora, creant activitats econòmiques des d’un enfocament més inclusiu i equitatiu, que ajudi a mitigar els efectes de l’emergència climàtica i a reduir les desigualtats socials i econòmiques, sense deixar ningú enrere”.

Mentcoop ha estat creat pel Servei d’Emprenedoria i Economia Social amb la col·laboració de la il·lustradora terrassenca Maria Monsonet. El joc es va testar entre març i maig amb 94 alumnes de quatre centres educatius: 3r d’ESO del Vedruna Vall, 4t d’ESO de Creixen Terrassa, el cicle formatiu de gestió administrativa d’àmbit sanitari de l’Institut Santa Eulàlia i el cicle formatiu d’educació infantil de l’Institut Montserrat Roig.

En el desenvolupament del joc també hi han col·laborat entitats i empreses d’economia social de la ciutat, el Centre de Recursos Pedagògics, la Taula Tècnica de Joventut, tècnics municipals i altres agents socioeducatius, que han contribuït a definir les dinàmiques i el sistema de joc perquè resulti atractiu i pedagògic per al públic destinatari.

Aprendre jugant

Mentcoop és un joc de taula en format físic, amb una caixa que conté els materials necessaris per jugar: un full amb les regles del joc, 100 cartes numerades, 10 cartes de nivell corresponent als principis del cooperativisme, tres cartes d’assemblea i cinc cartes de vida.

A través d’aquestes dinàmiques, es treballen habilitats com el treball en equip, la solidaritat, l’escolta activa, la comunicació no verbal o la concentració, i es promouen els principis cooperatius de l’interès per la comunitat; la intercooperació, la gestió democràtica, l’autonomia i la independència, l’educació, la informació i la formació; la participació econòmica, l’adhesió voluntària i oberta, la sostenibilitat mediambiental, l’equitat; i la solidaritat.

A partir del curs vinent, els centres educatius podran sol·licitar el joc a través de la Guia d’Activitats Educatives de l’Ajuntament de Terrassa. Les entitats de la ciutat que treballen amb persones joves i adolescents, podran sol·licitar un exemplar a través de la bústia del Servei d’Emprenedoria i Economia social.