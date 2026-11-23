El Terrassa FC ha decidit que, de cara al partit de Copa Catalunya que ha de disputar aquest dimecres dia 25 de novembre contra el San Cristóbal en el municipal de Ca n'Anglada, presentarà el seu equip filial, que milita a la Primera Catalana. El tècnic del primer equip, Oriol Alsina, ho va explicar així en la roda de premsa posterior al partit de lliga de diumenge contra el Manresa. "Tothom ha de fer el que cregui que és millor per al seu equip i per al seu club. Nosaltres en aquest partit tenim molt a perdre i molt poc a guanyar, perquè a més a més juguem dissabte i anirem a jugar amb el filial, perquè no volem complicacions ni volem lesions", va manifestar l'entrenador terrassista.
Alsina va afegir també que "és molt difícil poder jugar dos partits en tres dies i a part assumeixes un risc molt important de qualsevol lesió, independentment de què puguis jugar, entre cometes, suplents, perquè mai saps què pot passar. I perquè, a més a més, això faria que no poguéssim entrenar tota la setmana tots junts, amb el qual perdríem la qualitat. Ens juguem massa en aquest partit de dissabte, com en qualsevol altre, per poder córrer riscos innecessaris".
Finalment, el tècnic del Terrassa FC va recordar que "ja ens va passar factura l'any passat a la Copa de Catalunya aquell partit amb el Sabadell. Ens va passar factura aquest any amb tres lesions en el partit que vam jugar de Copa de Federació i no volem que això es torni a repetir i jo he de prendre decisions. El club em dona suport en tot". Alsina va comentar el fet que el club parroquial ha declinat un canvi de dates per a la celebració d'aquest encontre i va apuntar que "no s'ha volgut canviar el partit, que jo també ja ho entenc i ho respecto, però nosaltres no podem córrer riscos perquè ens juguem coses molt importants a cada partit. No és perquè sigui el Barça".