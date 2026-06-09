MútuaTerrassa dona la benvinguda als 71 nous residents

MútuaTerrassa ha completat l’acollida dels seus nous residents. Entre el dijous 4 de juny i el dilluns 8 de juny, un total de 71 nous residents s'han incorporat a l'entitat. Aquests professionals han escollit l'Hospital Universitari MútuaTerrassa i l'Atenció Primària per desenvolupar-hi la seva formació sanitària. Amb aquesta xifra, la institució assoleix el ple d'ocupació i omple el total de places que oferia per a aquesta nova promoció.
L'oferta d'enguany es reparteix en 34 especialitats acreditades i quatre unitats docents multiprofessionals en què els residents adquiriran la seva experiència. El període de residència s'estendrà entre quatre i cinc anys, depenent de l'especialitat escollida. Com a excepció, les llevadores i els residents del programa especialitzat en infermeria de salut mental i d'atenció familiar i comunitària tindran un termini formatiu fixat en dos anys.
Noves especialitats i acollida als centres
El 8 de juny s'ha dut a terme l'acte general de benvinguda de tots els residents. Aquesta trobada ha aplegat els professionals de la Formació Sanitària Especialitzada de l'hospital i els d'Atenció Familiar i Comunitària. La principal novetat d'aquesta edició és la incorporació de noves especialitats acreditades, concretament Dermatologia i Urgències, tal com ja es va avançar a les jornades de portes obertes del passat mes de març.
La recepció oficial ha anat a càrrec del director de Docència de l'hospital, el doctor José Antonio Monreal; el cap d'Estudis de Formació Sanitària Especialitzada, el doctor Baltasar Sánchez, i la doctora Montse Llordés.
Prèviament a l'acte conjunt, el dijous 4 de juny es va organitzar una sessió específica per als 22 residents que han optat per l'Atenció Familiar i Comunitària, grup integrat per 14 metges i vuit professionals d'infermeria. La doctora Llordés, en qualitat de cap d'Estudis d'aquesta unitat docent, i Gemma Martínez, presidenta de la Subcomissió d'Infermeria Familiar i Comunitària, els van rebre i introduir al centre.
Durant la sessió, es van detallar les característiques de la residència a l'entitat i es va projectar un audiovisual sobre els diferents Centres d'Atenció Primària (CAP) per tal d'ajudar els nous professionals a escollir el lloc on desenvoluparan el seu programa.
Per tancar la jornada general, diferents residents d'altres anys han compartit unes paraules de benvinguda i han encoratjat les noves incorporacions davant d'aquesta etapa professional. Finalment, els assistents han participat en dues dinàmiques de grup dissenyades per afavorir la integració de l'equip i han protagonitzat una fotografia conjunta per posar el punt final a l'acte.