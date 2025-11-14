MútuaTerrassa organitza la 5a edició del workshop en cirurgia endoscòpica de l’hèrnia inguinal

El Servei de Cirurgia General i Digestiva de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa organitzarà el proper dimarts 18 de novembre la cinquena edició del Workshop en Cirurgia Endoscòpica de l’Hèrnia Inguinal, una jornada formativa dedicada a aprofundir en la tècnica d’Hernioplàstia Endoscòpica Totalment Extraperitoneal (TEP). Aquesta patologia és altament prevalent en la pràctica quirúrgica i la tècnica requereix una preparació específica per garantir una aplicació segura i eficient als pacients.
El curs estarà dirigit per Claudia Mitru i Juan Carlos Baanante, adjunts del servei de Cirurgia General i Digestiva. La inauguració, prevista a les 8 h, anirà a càrrec de Salvadora Delgado, directora de l’Àmbit Quirúrgic de MútuaTerrassa i cap del servei.
La formació combinarà contingut teòric i pràctic. En la primera part, es presentaran els conceptes essencials de l’abordatge endoscòpic de l’hèrnia inguinal mitjançant exposicions i material audiovisual. Posteriorment, els participants assistiran a cirurgies en directe, on podran observar l’aplicació real de la tècnica TEP i resoldre dubtes sobre el procediment.
La jornada es completarà amb una revisió de l’evidència clínica més actualitzada sobre el rol de la tècnica TEP i amb una sessió dedicada a l’anàlisi de vídeos de casos reals, que permetrà aprofundir en els aspectes tècnics que els cirurgians han de tenir en compte a la pràctica diària.
La coordinació de la formació anirà a càrrec de Salvadora Delgado i M. Carmen Balaguer, coordinadora del servei. El curs comptarà amb la participació de quatre professionals del servei com a instructors, un especialista del servei d’Anestesiologia i la col·laboració de l’equip d’infermeria del Bloc Quirúrgic de l’HUMT.