MútuaTerrassa posa el focus en les patologies dermatològiques més freqüents a l’Atenció Primària

El servei de Dermatologia de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT) celebrarà el pròxim dimecres, 10 de juny, una nova jornada de formació adreçada als professionals de l’Atenció Primària amb l’objectiu de proporcionar eines pràctiques per al maneig de les patologies dermatològiques més prevalents.
La trobada incorporarà enguany un format eminentment pràctic i orientat a la realitat de la consulta diària. En aquest sentit, les diferents sessions se centraran en les malalties dermatològiques segons les àrees del cos on es manifesten, com ara les mucoses, la cara, el cabell, les ungles, la zona palmoplantar o el tronc. L’objectiu és facilitar un abordatge més visual i útil per als professionals que atenen aquests casos en primera instància.
El programa també inclou continguts especialment rellevants per a l’Atenció Primària, com la dermatoscòpia bàsica, el maneig pràctic de les úlceres cutànies i el reconeixement de les urgències dermatològiques més freqüents.
La jornada començarà a les 8.45 hores amb una presentació a càrrec de la doctora Francesca Corella, cap del servei de Dermatologia de la FAMT. També hi participaran la doctora Helena Monzón, directora assistencial de l’àmbit mèdic de la fundació, i la doctora Teresa Mur, coordinadora assistencial d’Atenció Primària-Ambulatòria.
A continuació s’iniciaran les diferents ponències. Les primeres sessions estaran dedicades a la patologia de la mucosa oral i genital, les alteracions dermatològiques de la cara i les afeccions relacionades amb el cabell. Abans de la pausa també s’abordaran les patologies unguials més freqüents i les lesions localitzades a les mans i les plantes dels peus.
Després del descans, la jornada es reprendrà amb sessions sobre la patologia tumoral cutània i la dermatoscòpia aplicada a l’Atenció Primària. El programa es completarà amb dues ponències centrades en la cura de les úlceres i en l’abordatge de les urgències cutànies més habituals en aquest nivell assistencial.
En total, una desena de professionals del servei de Dermatologia participaran en una iniciativa que busca reforçar els coneixements dels equips d’Atenció Primària i millorar la detecció i el tractament de les malalties de la pell més comunes.