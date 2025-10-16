MútuaTerrassa, reconegut amb cinc premis IQVIA Top 20 per la seva excel·lència assistencial

L’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) ha estat distingit amb cinc guardons en la XXVI edició dels Premis IQVIA Top 20, celebrada aquest dimecres a Madrid, uns reconeixements que situen el centre com un dels hospitals amb millor qualitat assistencial de l’Estat. És la primera vegada que l’HUMT aconsegueix sumar cinc premis en una mateixa edició, fet que consolida el seu lideratge en diversos àmbits mèdics i de gestió.
El centre terrassenc ha estat premiat en les àrees d’Aparell Digestiu, Pediatria, Musculoesquelètic i Nerviós, a més de rebre el màxim guardó del certamen: el premi a la Gestió Hospitalària Global, que reconeix de manera integral la qualitat i eficiència del conjunt dels serveis assistencials de l’hospital. A més, l’HUMT també ha estat finalista en la categoria de l’àrea de Respiratori.
Els premis IQVIA Top 20, impulsats per l’entitat de serveis d’informació sanitària IQVIA, arriben enguany a la seva vint-i-sisena edició i han comptat amb la participació de 190 hospitals públics i privats de tot l’Estat. Els guardons avaluen els centres segons indicadors objectius de qualitat, eficiència, funcionament i bones pràctiques, tenint en compte la mida i el grau d’especialització de cada hospital.
Els reconeixements obtinguts per MútuaTerrassa van ser recollits per Marc Matarrodona, cap de l’Àrea de Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT), qui va destacar la importància d’aquests premis com a validació del compromís de tot l’equip humà de l’hospital amb la millora contínua de l’atenció als pacients.
Durant la cerimònia, Francesc Anglès, cap del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de MútuaTerrassa, va ser un dels tres professionals convidats a compartir experiències d’èxit en l’àmbit hospitalari. En la seva intervenció, va exposar l’evolució i els resultats del programa de Recuperació Ràpida de Pròtesi de Maluc, un model pioner que ha permès reduir les estades hospitalàries i millorar notablement la recuperació dels pacients.
Amb aquests cinc guardons, l’Hospital Universitari MútuaTerrassa referma la seva posició com un referent en qualitat assistencial, gestió eficient i innovació mèdica, reconeguda ara també a escala estatal per un dels programes d’avaluació hospitalària més prestigiosos del sector sanitari.