Neix el Vi Falcó, un projecte inclusiu entre Prodis i Can Morral del Molí

La Fundació Prodis i el celler Can Morral del Molí han impulsat conjuntament el Vi Falcó, una proposta vinícola amb fort arrelament al territori i un marcat vessant social. El projecte destaca per la participació activa de persones amb discapacitat en gairebé tot el procés d’elaboració, des del disseny fins a l’embotellament.
El vi es presentarà oficialment el pròxim 25 d’abril en el marc de El Vapor del Vi, que tindrà lloc al Vapor de Prodis. En aquesta primera edició, se n’han produït 504 ampolles numerades, que es podran tastar i adquirir durant l’esdeveniment.
El Vi Falcó s’elabora amb raïm procedent de les vinyes de Can Morral del Molí, situades entre Ullastrell i Abrera, sota la direcció de l’enòloga Mariona Morral Font. Més enllà del producte final, la iniciativa vol consolidar una col·laboració basada en la inclusió, la cooperació i la creació d’oportunitats.
Una de les singularitats del projecte és la implicació transversal de diferents àrees de la Fundació Prodis. El disseny de l’etiqueta i les bosses s’ha desenvolupat a través del projecte creatiu Expressart, mentre que l’embotellament i l’etiquetatge han anat a càrrec del Servei Prelaboral de Salut Mental i el Club Social. A més, la figura del falcó s’ha creat mitjançant tecnologia d’impressió 3D al Moll de Prodis.
La comercialització del vi també tindrà un component social, ja que es distribuirà als projectes de restauració de la fundació i en espais propis com el mateix Vapor del Vi.