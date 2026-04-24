La Coffee Party & Co. torna a portar el "matineig" a Terrassa

Terrassa podrà gaudir aquest dissabte 25 d'abril d'una nova edició de la Coffee Party and Co., la festa per activar el cos i les ganes de socialitzar ja de bon matí. Després de la bona acollida que va tenir la prova pilot del març al Vapor de Prodis, els organitzadors han escollit una altra ubicació icònica de la ciutat per refermar el projecte, que és gratuït i obert a tothom i que busca normalitzar la festa en format "social, saludable i accessible".
La nova sessió de "matineig" de Coffee Party and Co. començarà a les 9.30 hores, moment en què s'obrirà la barra per demanar els esmorzars que han de servir per agafar forces per a la resta del matí. A les 10 hores tindrà lloc l'activitat esportiva, que en aquest cas està enfocada a treballar el sòl pelvià de les dones. Les places per a aquesta activitat, que estaven limitades a 120 participants, es van exhaurir en uns minuts.
En acabar la part esportiva, s'iniciarà la festa. D'11 hores a les 14 hores hi haurà més esmorzar, un vermut i, com no podia ser d'altra manera, cafè per a tothom. Tot això, acompanyat i dinamitzat pel DJ local Aleix Cadalso, que s'especialitza en "happy house music".
Una gran festa a Sabadell
La de Terrassa és, precisament, un aperitiu per a la Coffee Party & Co. que els organitzadors volen muntar a Sabadell al juny. Segons han publicat a les seves xarxes socials, volen fer "la coffee party més gran del país" coincidint amb el Festival OBSERVA, que tindrà lloc entre el 21 de maig i el 7 de juny al Parc de Catalunya de la cocapital vallesana.