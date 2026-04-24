Més de 24.000 euros més de pressupost pels casals d’estiu

L’Ajuntament incrementarà enguany en més de 24.000 euros el pressupost destinat als casals d’estiu, amb l’objectiu de reforçar els equips educatius i potenciar la inclusió. La nova edició del programa "+Estiu" oferirà un total de 29 activitats repartides pels set districtes de la ciutat, amb una previsió de 1.835 places per a infants i joves.
La iniciativa es desenvolupa en col·laboració amb 15 entitats de lleure educatiu i manté la voluntat d’oferir una proposta accessible i arrelada al territori. Les inscripcions s’obriran el 25 d’abril i es podran formalitzar directament a través de les entitats organitzadores fins a exhaurir les places.
L’augment pressupostari respon, entre altres factors, a la millora de les condicions laborals dels equips de monitoratge i direcció —amb un increment del 4% en les retribucions—, així com al reforç del suport en casals inclusius i a l’ampliació de places per a infants amb diversitat funcional.
La tinenta d’alcalde d’Acció Social, Participació i Qualitat Democràtica i regidora d’Infància i Adolescència, Joventut i Educació, Patricia Reche, ha subratllat que aquesta aposta “permet millorar la qualitat dels casals i garantir una atenció més acurada i inclusiva per a tots els infants”, destacant també el paper clau de les entitats de lleure en el desenvolupament del programa.
Els casals es duran a terme del 22 de juny al 24 de juliol, amb opcions d’inscripció de tres, quatre o cinc setmanes i horari habitual de matí. També s’oferiran serveis complementaris com menjador i activitats de tarda en alguns casos. Pel que fa als casals adreçats a infants amb diversitat funcional, s’habilitarà un torn específic entre el 24 d’agost i el 4 de setembre.
En aquesta edició, es preveuen 185 places específiques per a infants i joves amb discapacitat, organitzades per entitats especialitzades, i 145 places reservades en casals inclusius per a participants amb necessitats específiques de suport educatiu. A més, l’Ajuntament manté un sistema d’ajuts econòmics per garantir l’accés universal a les activitats, especialment per a famílies en situació de vulnerabilitat.
La proposta educativa d’enguany girarà entorn d’un centre d’interès inspirat en les aventures de Scooby-Doo, amb activitats basades en la resolució de misteris per fomentar competències com el pensament crític, la cohesió de grup i la gestió emocional.
Paral·lelament, el programa «+Estiu» es complementa amb diverses activitats del Pla Educatiu d’Entorn, com el Campus Ítaca, tallers de suport educatiu, activitats d’acollida lingüística o el Campus Tecnològic d’Estiu, adreçades especialment a alumnat de secundària.