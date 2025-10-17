Neteja del torrent Mitger per prevenir inundacions

L’Ajuntament de Terrassa ha finalitzat els treballs de neteja i desbrossada d’un tram urbà del torrent Mitger, situat entre la carretera B40 i el carrer de Blanca de Centelles, que ocupa uns 6.780 m². Les tasques, que van començar el passat setembre, han consistit a retirar 1.300 m² de canya americana i prop de 5.000 m² d’esbarzers, amb un pressupost de 16.914 euros (sense IVA).
L’alcalde, Jordi Ballart, ha visitat avui la zona acompanyat dels tinents d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, i de Transició Ecològica i Rieres, Noel Duque, així com de les regidores Patricia Reche i Montserrat Alba. Ballart ha destacat la importància d’aquesta actuació: “Mai abans s’havien dut a terme treballs d’aquesta magnitud en l’espai de la llera del torrent Mitger… Executem aquestes tasques que permeten reduir el risc d’inundacions i millorar la capacitat hidràulica de la riera.”
Els treballs han inclòs el tall de la part aèria de la vegetació, trituració i incorporació de restes al terreny, així com l’extracció dels rizomes amb maquinària per evitar rebrot. Les restes s’han traslladat a l’abocador per a la seva eliminació.
Aquesta actuació forma part del projecte municipal de manteniment i neteja de la xarxa de rieres i torrents de la ciutat. L’any passat ja es van fer treballs puntuals al mateix tram, i aviat, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) farà reparacions al tram final de la riera de Palau. També està prevista una desbrossada al novembre a la riera de Palau, al tram de Can Boada, i treballs conjunts amb l’ACA al Torrent Mitger i la riera de Les Arenes l’any vinent.