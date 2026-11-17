L'Ajuntament vol definir uns criteris comuns per preservar la imatge dels seus carrers i evitar el desordre d'elements a les façanes i l'espai públic. Amb aquest objectiu, s'ha començat a treballar en la primera Ordenança municipal de Paisatge Urbà, una normativa que pretén regular aspectes com els cablejats, els rètols comercials, les instal·lacions, els tendals, la il·luminació o el tractament de les plantes baixes dels edificis. El consistori ha obert aquest dimarts la consulta pública prèvia per recollir les aportacions de la ciutadania abans de continuar amb la redacció del text, un procés que es pot fer a través de la plataforma Participa Terrassa fins al pròxim 31 de desembre.
"Vivim en una societat globalitzada i cada cop més connectada. Això fa que les ciutats estiguin més inundades de noves formes de serveis i comunicació, que sovint comporten la proliferació desendreçada d'elements de l'espai públic, com ara cablejat, cartells i altres andròmines que tenim a les nostres façanes", ha explicat el tinent d'alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona. La voluntat és establir un marc que permeti ordenar aquestes intervencions i evitar que elements individuals acabin perjudicant la qualitat paisatgística del conjunt.
La iniciativa no parteix de zero. L'Ajuntament ja havia elaborat un primer avantprojecte d'ordenança el 2021 i el febrer del 2023 va presentar aquell document a consulta pública per recollir opinions i propostes. Ara, el consistori recupera els treballs previs i n'impulsa la redacció amb l'empresa EFA Arquitectes, que hi treballa des del juliol en coordinació amb els serveis tècnics municipals. El document haurà de concretar quins criteris s'aplicaran a les diferents intervencions i com s'integraran en el marc normatiu existent.
En aquest sentit, l'ordenança abordarà tant els elements que s'incorporen als edificis com les actuacions sobre l'espai públic. Les façanes, les plantes baixes, les instal·lacions, el cablejat i la il·luminació són alguns dels àmbits que es volen regular, però també es tindran en compte els carrers, les places, els parcs i els espais lliures. La intenció és que qualsevol intervenció tingui en compte no només l'edifici o l'element sobre el qual s'actua, sinó també la seva relació amb l'entorn. "Ens interessa sobretot la relació entre els elements i el conjunt. Com una actuació sobre un edifici, un local o una instal·lació incideix en la façana, en el carrer i en el seu entorn", ha apuntat Marc Fenoy, arquitecte d'EFA Arquitectes i membre de l'equip redactor. L'ordenança haurà de conviure amb disposicions com les de via pública, publicitat exterior, terrasses o accessibilitat, entre d'altres, i evitar que es produeixin contradiccions.
[pendent d'ampliació]