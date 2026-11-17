Cada turista que passa almenys una nit a Terrassa hi gasta de mitjana 478 euros en allotjament, restaurants, botigues i altres serveis de la ciutat. És una de les dades de l’informe sobre el perfil i els hàbits dels turistes elaborat pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona, que el govern municipal ha detallat aquest dimarts a la comissió informativa de l’Àrea de Projecció de la Ciutat. L’estudi parteix de 302 enquestes a persones majors de 18 anys que van pernoctar a la ciutat l’any passat.
La despesa mitjana total per persona i viatge és de 759 euros, dels quals 280,70 corresponen al viatge d’anada i tornada, 191,70 a l’allotjament i 286,50 a altres serveis. Fora de l’allotjament, la major part va a la restauració i l’alimentació (62%), seguida de les compres (15%), el transport intern (7%) i l’oci i la cultura (7%).
Gairebé la meitat dels qui es queden a dormir a Terrassa són turistes estrangers, sobretot de França i Alemanya. Entre la resta destaquen els procedents de Madrid (19%), el País Valencià (11%) i la província de Barcelona (9%). El 49% hi va per motius professionals, el 27,2% per motius personals i el 23,8% per oci. La majoria, el 64,2%, s’allotja en hotels o aparthotels, i un 15% ho fa a casa de familiars o amics.
L’estada mitjana és de 3,9 nits, però els visitants internacionals hi passen de mitjana 5,5 nits, i els de la resta de l’Estat, 2,4. “Tenim un trampolí ideal per mostrar Terrassa més enllà del territori nacional”, ha valorat Joan Salvador, tinent d’alcalde de l’àrea.
Tot i el pes dels viatges de feina, el 46,4% dels enquestats diu que va fer alguna activitat cultural durant l’estada, i la Masia Freixa encapçala la llista de visites, amb prop del 15%. La valoració global de l’estada és de 8,1 sobre 10, i les notes més altes són per a la seguretat (8,7), l’allotjament (8,6), l’amabilitat en el tracte (8,6) i la gastronomia (8,4). A més, el 87,9% dels visitants afirma que s’ha sentit ben acollit per la població local. “Terrassa està considerada una ciutat segura i acollidora”, ha remarcat Salvador. Les notes més baixes són per a l’aparcament (6,6) i el soroll (7,6).
L’oposició demana una comparativa
Des de l’oposició, Pep Forn, regidor d’ERC, ha preguntat si els 478 euros són molts o pocs respecte a altres ciutats. “D’entrada, 478 no està malament, però si resulta que totes les altres ciutats estan gastant el doble, tenim alguna cosa que hem de fer”, ha argumentat. El govern s’ha compromès a demanar la comparativa a la Diputació i ha avançat que, d’entrada, la despesa a Terrassa seria de les més altes.
Segons els informes del mateix Laboratori de Turisme consultats pel Diari, la xifra supera clarament, per exemple, la de Granollers, una ciutat amb un perfil de turista semblant, amb molt pes dels viatges de feina. Allà, el 2023, cada turista va deixar uns 328 euros, 150 menys que a Terrassa. L’oposició també ha reclamat el resum complet de l’enquesta per distingir el motiu del viatge de la procedència dels visitants, i ha posat en dubte que la meitat siguin professionals vinguts d’Alemanya i França.
Més de 300 respostes a l’enquesta ciutadana
L’Ajuntament manté oberta fins al 30 de novembre una enquesta ciutadana sobre turisme per recollir la mirada dels terrassencs. “Volem recollir la visió de persones que viuen, treballen i gaudeixen de la ciutat en el seu dia a dia”, ha dit Salvador. Es va obrir el 12 de novembre i ja l’han resposta més de 300 persones. Es pot fer en línia a la plataforma Participa Terrassa i presencialment a l’Oficina de Turisme, a la Casa Soler i Palet, al punt d’informació de la Masia Freixa i als museus i les biblioteques. Són 11 preguntes senzilles sobre el present i el futur del turisme a la ciutat, els valors que aporta, els reptes que planteja, els actius que cal potenciar i les prioritats.
Els resultats serviran per revisar i actualitzar el Pla de Màrqueting Turístic, perquè continuï responent als reptes i les oportunitats dels pròxims anys. El govern s’ha compromès a compartir-lo amb tots els grups municipals abans de portar-lo al ple per a l’aprovació definitiva, tal com es va fer amb el pla vigent.