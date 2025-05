“No hi ha projecte ni direcció. El govern funciona amb globus sonda”

Quin balanç faries d’aquests dos primers anys de mandat?

No el puc fer positiu, és negatiu perquè no hi ha un projecte, no hi ha una direcció. El govern es dedica a anar llançant globus sonda, a veure com bufa el vent, i a veure cap a on va l’opinió. No hi ha model de mobilitat ni de seguretat. Es van comprometre amb nosaltres, fa tot just un any, per votar a favor de les càmeres, i no estan posades. No tenen clar si volen més policia. Tampoc tenen un model a l’hora de distribuir el pressupost.

Què destacaries positivament d’aquests dos anys?

El govern sempre està obert a debatre i al diàleg, això, ho he de dir. Després, el resultat sol ser zero, però aquest diàleg és positiu, almenys, ho intenten. Per la resta... Costa. Potser la Fira Modernista podria destacar-la com una cosa positiva, però no és una acció de govern, és una acció de Terrassa, que té més mèrit. El que té de bo Terrassa és la seva gent, la societat civil, els comerços, la restauració...

Què creus que es podria millorar?

Si ens fessin cas en el debat de pressupostos i es destinessin els recursos que tenim a les coses realment importants, no hauríem de fer després a mig mandat transferències de crèdit i no tindríem els problemes que tenim. Els diners que tenim a l’Ajuntament de Terrassa no són la xocolata del lloro ni són la pólvora del rei, són diners que paguem els ciutadans de la ciutat. S’han de destinar als problemes reals de la ciutat, com són tenir les voreres en condicions, l’asfaltat en condicions, tenir més policia... Parlen molt de sensació d’inseguretat, però la inseguretat està instaurada a la ciutat. No és sensació, és inseguretat.

Com has vist l’oposició?

Crec que l’únic partit de l’oposició real, l’alternativa real, som el Partit Popular. Al PSC li trobo moltes semblances amb l’equip de govern. De fet, TxT és un “spin-off” dolent del PSC. Per tant, no veig el PSC com una oposició dura i frontal. Vox tampoc fa d’oposició real perquè li agrada polaritzar, com a TxT, però no construeixen cap alternativa. ERC va sortir del govern, però hi ha una simbiosi estranya perquè governaven fins fa un any. L’únic partit que arriba a consensos, que aconsegueix aprovar propostes per unanimitat com els patinets o les càmeres de vigilància, som nosaltres.

Com us heu vist, vosaltres mateixos, en aquests dos anys?

Ens he vist bé. Evidentment, si ho veiés malament, intentaria canviar alguna cosa. Estem fent oposició dura, seriosa i rigorosa, però des del respecte institucional, des del respecte personal, que em sembla fonamental per arribar a acords. La gent està cansada de la bronca política, de la crispació, i demana solucions. Estem marcant una tendència, marcant el debat polític, i això que som el partit més petit, que té més mèrit.

Què esperes d’aquests dos propers anys?

Tant de bo m’equivoqui, però penso que continuaran llançant globus sonda, com el de la Rambla, que ho vam demanar fa molt de temps. Ara, a tothom li sembla bé que es reobri la Rambla, però quan ho dèiem nosaltres, érem uns sonats. Auguro una nova crisi de govern. Si en dos anys han hagut de canviar el cartipàs diverses vegades, seria un èxit mantenir aquest.