Nou canvi de circulació: es permetrà baixar per la Rambla sortint del pàrquing del Mercat

L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat aquest dimecres les actuacions per permetre la sortida de vehicles del pàrquing del Mercat de la Independència per la Rambla d’Ègara, tant en direcció nord com sud. Segons fonts municipals, s'està modificant la senyalització per fer possibles aquests moviments.

Fins ara, els vehicles que sortien d'aquest aparcament havien de pujar per la Rambla i desviar-se, o bé a la dreta cap al carrer de la Rasa, o bé a l'esquerra cap al carrer del Pare Llaurador per baixar després en direcció sud pel carrer de Galileu. Amb aquesta modificació, es permetrà creuar el tram central i baixar per la Rambla directament des del pàrquing, cosa que facilitarà la sortida en ambdues direccions.

Tot i aquest canvi, es recorda que continua prohibit el trànsit de pas per la Rambla per a vehicles no autoritzats. És a dir, només es permetrà circular-hi si s'entra o surt del pàrquing; fer-ho sense aquest motiu continuarà sent motiu de sanció.

Aquesta mesura ja s’havia explicat els darrers mesos en reunions amb veïns i comerciants, i s’emmarca en les iniciatives de l’Ajuntament per millorar la mobilitat al centre de la ciutat, descongestionant carrers com Arquimedes i Galileu. Tanmateix, es manté el compromís de preservar la Rambla com un espai prioritari per al transport públic, taxis i bicicletes.