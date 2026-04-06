Liciten les obres per urbanitzar la placeta de Banyoles

L’Ajuntament ha obert el procés de licitació per executar la reurbanització de la placeta de Banyoles, situada al barri de les Arenes. Aquesta actuació transformarà l’entorn per convertir-lo en un espai molt més verd, amb més ombra i plenament accessible per als vianants. El projecte, que preveu incorporar un parterre vegetal de 159,44 metres quadrats, respon a les demandes del barri amb l’objectiu d’afavorir la sostenibilitat urbana.
El pressupost base per a la licitació s’ha xifrat en 172.044,36 euros, amb els impostos inclosos. Un cop s’adjudiquin els treballs mitjançant aquest procediment obert simplificat, l’empresa contractista tindrà un termini d’execució previst de quatre mesos.
De l’urbanisme tàctic a la reforma
Els orígens d’aquesta intervenció es remunten a l’any 2023. En aquell moment, el consistori va efectuar una primera actuació d’urbanisme tàctic a la zona, finançada a través dels fons europeus per promoure la mobilitat sostenible. Aquella acció provisional ja va servir per guanyar espai de la calçada per a l’ús ciutadà i per pacificar la circulació de vehicles a l’entorn immediat de la plaça. Posteriorment, es va acordar amb els veïns anar un pas més enllà. Així, es va consensuar la redacció d’un projecte executiu per consolidar la urbanització de l’espai i millorar-ne les característiques, per tal de dotar-lo de més ombra i fer-lo plenament accessible.
El nou disseny, projectat tècnicament per l’Àrea de Territori i Habitatge, deixarà enrere la provisionalitat per crear un espai d’estada òptim i de qualitat. La reforma comporta la plantació de nou arbrat i vegetació per combatre les altes temperatures estivals i generar noves zones d’ombra. A més, es renovarà íntegrament el paviment i s’assegurarà que tots els accessos compleixin la normativa amb la intenció de garantir “una accessibilitat universal i segura” per a tot el veïnat.