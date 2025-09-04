Nou pas per l’ampliació del parc natural

El servei de parcs de la Diputació de Barcelona té previst enviar abans de final d’any una primera proposta a la Generalitat per a l’ampliació de l’àmbit de protecció del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
La directora del parc, Sònia Llobet, explica que el document és fruit del procés de treball i consens amb els municipis implicats, tant aquells que tenen territori dins del parc com els de l’entorn. El text recull les conclusions d’un procés participatiu que ha durat tres anys.
“És un primer pas preliminar que ha de servir per establir el marc per començar a treballar formalment en l’ampliació”, apunta Llobet. En aquest punt, serà la Generalitat, com a administració competent, qui haurà de valorar si la proposta s’ajusta als criteris tècnics i normatius i, si escau, fer les consideracions necessàries per tirar-la endavant. “Els traslladem les conclusions perquè es puguin manifestar si els encaixa i iniciar el procés en ferm”, afegeix la directora del parc de Sant Llorenç.
El parc natural proposa una ampliació que afecta als termes de Terrassa, Matadepera, Vacarisses, Viladecavalls, Castellbell i el Vilar, Pont de Vilomara i Rocafort, Rellinars i Sant Vicenç de Castellet, a les comarques del Vallès Occidental i el Bages.
Consens municipal
Al parc s’hi afegirien més de 5.000 hectàrees de les 14.000 actualment protegides, cosa que suposaria un increment del 40% de la superfície. Tanmateix, al llarg del procés de debat, la proposta s’ha anat ajustant per incorporar les aportacions i criteris dels municipis implicats, de manera que la xifra final pot variar, matisa Sònia Llobet.
Entre 2020 i 2021, els ajuntaments van aprovar en ple la inclusió de les parts dels seus termes municipals que formen part de la Xarxa Natura 2000, així com d’altres àrees properes. Després de consensuar el document amb els municipis implicats, es van elaborar diversos estudis tècnics per avalar la viabilitat del projecte des del punt de vista econòmic i socioambiental.
L’objectiu de l’ampliació és reforçar la protecció d’aquests espais i incorporar-los als programes de vigilància, gestió, prevenció d’incendis i senyalització que desenvolupa la Diputació de Barcelona com a ens gestor dels parcs naturals de la seva xarxa.
A tocar de la trama urbana
En el cas de Terrassa, el parc natural incorporarà les planes agrícoles del nord de la ciutat, des de la Font de l’Espardenyera, al límit de Matadepera, per l’est, fins al terme de Vacarisses, per l’oest. A la pràctica, la proposta contempla incorporar més de 1.300 hectàrees situades al nord de la ciutat, de tal manera que el parc natural baixarà fins a pràcticament a tocar de la trama urbana.
Un projecte d’acords i rendible
L’informe de viabilitat econòmica i financera de l’ampliació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics S.L. per encàrrec de la Diputació de Barcelona, va concloure el 2024 que el projecte. avalat pels municipis implicats, és rendible. Segons l’estudi, els beneficis associats a la conservació de l’espai serien molt superiors als costos previstos: per cada euro invertit, es generarien 22 euros de retorn. A més, l’ampliació permetria incrementar un 36,3% les activitats productives i un 36,7% els serveis ecosistèmics.