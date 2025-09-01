Nou ús de la Muntanyeta per dinamitzar Vallparadís

L’Ajuntament ha tret a concurs l’organització d’activitats d’aventura, culturals i recreatives al Parc de Vallparadís i la cessió en ús del domini públic de l’edifici de la Muntanyeta que servirà de seu administrativa i espai per guardar el material de l’empresa adjudicatària. El contracte té un valor estimat de 111.991,04 euros per una durada inicial de 4 anys, i el termini per presentar ofertes finalitza el 15 de setembre.
Segons l’expedient, el Parc de Vallparadís ofereix un gran potencial per a activitats esportives i de lleure, però el servei d’esports no compta amb personal especialitzat per dinamitzar-les. Aquesta manca de recursos específics obliga a contractar una empresa experta, ja que el grau d’especialització necessari per gestionar aquestes activitats és alt.
Per calcular el volum de negoci, s’han tingut en compte la tarifa de preus i el nombre de participants en les activitats de l’any 2023, que va ser de 1.697 persones.
L’adjudicació es farà tenint en compte diversos criteris, prioritzant la millor relació qualitat-preu. Es valorarà que les empreses ofereixin activitats com descobertes de natura, rutes històriques, itineraris botànics i ornitològics, pesca sense mort, escalada, tirolines o tir amb arc, entre d’altres. També es tindrà en compte la difusió de les activitats amb inscripcions en línia, presència web i xarxes socials, així com la solvència econòmica.
Per poder a portar a terme l’activitat es posarà a disposició del futur adjudicatari l’edifici de serveis de 64 m2 situat a la zona de Muntanyeta de Vallparadís, a la dreta del Pla del Torrent de les Ànimes, “el qual es troba en perfecte estat de conservació i disposa d’un espai de 50m2 al voltant, tancat amb filat metàl·lic, que servirà per a petit magatzem”. No s’hi podran fer activitats no incloses al contracte. Projectat entre el 2001 i 2003, l’edifici de La Muntanyeta va néixer com una construcció polivalent amb restaurant per dotar d’un equipament simbòlic aquesta zona del parc.