Can Tusell renovarà la pista de bàsquet entre finals d’any i principis del 2027

La pista de bàsquet de Can Tusell serà objecte d’una actuació de rehabilitació que l’Ajuntament preveu començar entre finals d’aquest any i principis del 2027. El projecte, que també contempla l’arranjament dels camins del parc, suposarà una inversió de gairebé 100.000 euros i tindrà una durada aproximada de dos mesos.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va anunciar dilluns a la tarda aquestes previsions durant una visita al barri amb representants de l’Associació Veïnal de Can Tusell que també va comptar amb la presència del regidor d’Esports i del Districte 6, Alberto Muñoz; “Es tracta d’una inversió important de gairebé 100.000 euros, les obres tindran una durada d’un parell de mesos i creiem que l’actuació servirà per dignificar i millorar molt aquest espai situat a dins la plaça, un dels espais més vius i utilitzats del barri”, va assenyalar.
La visita va servir per repassar les actuacions municipals en marxa i els projectes previstos al barri. El recorregut va incloure els horts urbans, el parc de Can Tusell, la pista de bàsquet, la pista Johan Cruyff, el Centre Cívic i els entorns de l’escola Font de l’Alba i de l’escola d’educació especial Crespinell. També es van abordar qüestions relacionades amb l’espai públic, l’accessibilitat, la mobilitat, els equipaments, l’oci juvenil i la convivència.
Al parc de Can Tusell, l’Ajuntament ha fet recentment diverses actuacions, com la instal·lació de nous jocs infantils i taules de ping-pong, la renovació de la font i la col·locació d’una pèrgola amb bancs, a més de millores d’accessibilitat i manteniment. El consistori planteja ara un procés participatiu per repensar aquest espai i ampliar les opcions de joc i activitat física per a infants, adolescents i joves. Durant la visita també es va revisar la situació de la pista Johan Cruyff, així com les actuacions de manteniment i millora que s’hi estan desenvolupant.
Més accessibilitat a l’entorn escolar
Un altre dels projectes previstos és la pacificació del carrer Consell de Cent, davant de l’escola Font de l’Alba i del Crespinell. L’actuació preveu ampliar les voreres per facilitar el pas, especialment a les persones amb mobilitat reduïda, i ampliar les places d’aparcament. Les obres es plantegen per a l’any 2027.
Pel que fa a l’enllumenat, el projecte per actuar en una trentena de punts foscos del barri ja està aprovat i les obres estan previstes per a principis de l’any vinent. També està prevista la reparació del punt de llum provisional del carrer Consell de Cent.
La trobada amb el moviment veïnal també va servir per abordar problemes de manteniment i convivència. Entre les demandes hi havia el control de la presència de rosegadors, especialment a la zona dels horts urbans i en alguns espais verds. L’Ajuntament va informar de les actuacions de control de plagues realitzades fins ara i de les noves intervencions previstes per reforçar-ne l’efectivitat. També es van tractar les millores previstes a l’aparcament adjacent als horts per millorar-ne les condicions i reforçar-ne la seguretat.
En relació amb els equipaments, es van repassar les reparacions de la climatització del Casal de Can Tusell i els treballs previstos per solucionar les filtracions de l’edifici. També es van estudiar alternatives per facilitar l’ús per part de l’Associació Veïnal del local que utilitza actualment.
Finalment, la trobada va plantejar la possibilitat d’impulsar un projecte participatiu amb les escoles del barri per escollir noms per a les places de Can Tusell que encara no tenen nomenclatura oficial.