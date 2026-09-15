Alumnes es queden a terra a les parades de bus a l’inici de curs

L’inici del curs escolar ha generat queixes per la falta de capacitat en algunes línies de l’autobús urbà. Durant els tres primers dies de classes, hi ha hagut dos dies en què diversos alumnes no han pogut pujar als vehicles a primera hora del matí per falta d’espai, segons ha denunciat aquest dilluns Esquerra. El govern ha admès la problemàtica a la comissió de Territori i ha anunciat que els reforços aprovats el juliol s’activaran a principis d’octubre. Es tracta de quatre autobusos per a la L2, L3, L5 i L8, on ja s’havia detectat saturació. Mentre no arriben, s’aplicarà una solució provisional. “S’incorporaran nous vehicles que seran recondicionats fins que puguem adquirir els nous, perquè el que no volem és que la gent se’ns quedi a terra”, ha detallat el tinent d’alcalde de Territori i regidor de Mobilitat, Xavier Cardona.
A més, l’executiu municipal ha aprofitat per reclamar a la Generalitat més finançament per fer front a l’elevada despesa que suposa el transport públic per a les arques municipals. El 2025 el servei va superar per primera vegada els 16,5 milions de viatgers. Un altre focus de debat ha estat la prohibició d’entrar amb bicicletes i patinets en alguns equipaments educatius. El govern ho ha atribuït al vandalisme i ja treballa amb dues escoles per habilitar-hi aparcaments segurs.
Conveni per a l’Oficina d’Habitatge
La comissió també ha donat llum verda a la signatura de l’addenda que modifica el conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestió amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, un tràmit que ha de permetre una aportació extraordinària de més de 112.000 euros per a l’Oficina Municipal d’Habitatge. Segons s'ha explicat a la sessió, els diners han de cobrir l’increment de feina del servei i garantir que l’oficina pugui continuar tramitant qüestions com les cèdules d’habitabilitat, els ajuts per al lloguer i la renda bàsica d’emancipació.