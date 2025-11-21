Noves promocions i un mestre de referència: la FOOT distingeix David P. Piñero en una graduació multitudinària

L’Auditori Municipal de Terrassa va reunir aquest dijous, 20 de novembre, alumnat, famílies, professorat i representants institucionals amb motiu de l’Acte de Graduació 2024-2025 de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT). Una cerimònia emotiva i participativa en què, a més de reconèixer els nous professionals del sector, també es va distingir el professor David Pablo Piñero com a Optometrista Internacional de l’Any 2025.
En aquesta edició han finalitzat els estudis 69 graduats i graduades del Grau d’Òptica i Optometria, així com 23 estudiants del Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió. Tots ells van rebre el seu reconeixement en un acte presidit per la vicerectora de la UPC, María José Jiménez; la degana de la FOOT, Aurora Torrents; el regidor Joan Salvador; el president del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya, Joaquim Grau; i el guardonat David Pablo Piñero. La cerimònia es va retransmetre en directe a través del canal de YouTube de la Facultat.
Piñero, un referent mundial en optometria
El moment més destacat de la celebració va ser el lliurament del Premi Internacional a l’Optometrista de l’Any 2025 (PIOA), un guardó que la FOOT atorga anualment per reconèixer trajectòries d’excel·lència i aportacions rellevants al desenvolupament de l’optometria a escala global.
Enguany, el premi ha estat per al professor David Pablo Piñero, titular del Departament d’Òptica, Farmacologia i Anatomia de la Universitat d’Alacant. Doctor i autor de més de 450 articles científics, és considerat un dels principals experts internacionals en topografia corneal, aberrometria i refracció ocular. Entre els nombrosos guardons acumulats destaca la distinció com a “Optometrista d’Honor” del Col·legi d’Òptics-Optometristes de la Comunitat Valenciana (2014).
Piñero va emocionar el públic amb un discurs proper i motivador, en què va animar els nous professionals a mantenir la curiositat i el compromís amb la recerca. Durant el matí, el professor també va visitar les instal·lacions de la FOOT i va saludar els estudiants de primer curs, dels quals és padrí, que li van entregar un obsequi en senyal d’agraïment.
Reconeixements acadèmics
La graduació va ser també el moment de posar en valor l’excel·lència acadèmica. Durant l’acte es van lliurar els premis següents:
Premi a l’excel·lència en la trajectòria del Grau: Saioa Guerrero Melguizo
Premi a l’excel·lència en la trajectòria del Màster Universitari: Gemma Fedelich Salord
Premi a l’estudiant que més casos ha resolt en el Grau: Marina Arrabal Ranchal
Premi Alumni FOOT: Pengbo Xia, per la seva destacada implicació universitària
Un guardó per impulsar el talent internacional
El Premi Internacional a l’Optometrista de l’Any (PIOA) és un reconeixement anual impulsat per la FOOT per destacar la tasca d’optometristes de prestigi internacional i visibilitzar l’impacte de la recerca i la innovació en la millora de la salut visual. El guardó s’entrega tradicionalment durant l’Acte de Graduació, convertint aquest esdeveniment en una cita clau per al sector i per a la comunitat acadèmica de Terrassa.