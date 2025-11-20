Terrassa adjudica la redacció del pla per transformar les rieres

L’Ajuntament de Terrassa ha fet un pas decisiu per al futur dels espais fluvials de la ciutat amb l’adjudicació del contracte de serveis per a la consultoria i redacció del Pla Estratègic de Renaturalització i Adaptació al Canvi Climàtic de les rieres del Palau, les Arenes i Rubí.
La resolució de l’expedient ha atorgat la millor puntuació a l’empresa Alday Jover Arquitectos SLP, que s’ha imposat en el procés de licitació amb 89,50 punts. La firma ha superat les propostes d’OUA Gestió del Territori i Urbanisme (78,73) i de Trescientosmilkilometrosporsegundo (70,14), segons la documentació.
El cost final del contracte serà de 361.548,00 euros (IVA inclòs), una xifra inferior al pressupost base de licitació inicial, que era de 435.600 euros. L’equip adjudicatari disposarà d’un termini d’execució de 24 mesos per elaborar aquest document clau, que haurà de definir les estratègies per mitigar el risc d’inundacions, millorar la connectivitat dels espais verds i integrar les tres grans rieres dins la trama urbana.
L’equip redactor comptarà amb un perfil pluridisciplinari que inclou, a més d’arquitectes, juristes, economistes i paisatgistes vinculats a l’activitat urbanística, així com una àmplia formació ambiental acreditada per dur a terme la tasca de definir els reptes de renaturalització urbana i fluvial.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, en una entrevista recent al Diari, va subratllar que la prioritat del document ha de ser garantir la seguretat en un context d’emergència climàtica. “L’aigua baixa amb cert perill al nostre país i, per tant, aquest pla estratègic ens ha d’indicar com podem fer aquesta renaturalització amb seguretat, tenint en compte que són zones inundables”, va afirmar. Pel que fa a la concreció del futur aspecte de les lleres, l’alcalde va avançar que, tot i que caldrà esperar les conclusions dels experts, “en el cas de la riera del Palau hi ha una primera intuïció que pot ser possible fer cobriments parcials amb plataformes, ponts o passarel·les”.
Condicionar la riera de Palau
Mentre es planifica una actuació per transformar les rieres en nexes entre barris, l’Ajuntament i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) duen a terme aquests dies treballs de manteniment a la riera del Palau per garantir-ne la capacitat hidràulica a curt termini. L’empresa Tragsa executa tasques de neteja de vegetació, eliminació d’espècies invasores i protecció de talussos, per mig milió d’euros i previsió de finalitzar les feines abans de final d’any.
L’actuació forma part del conveni de col·laboració entre l’ACA i l’Ajuntament, on es preveuen actuacions de millora de l’endegament del tram final de la riera. Segons fonts de l’ACA, més endavant es preveu una intervenció més estructural en aquest àmbit.
Paral·lelament, l’Ajuntament iniciarà el desembre una intervenció específica finançada per l’ACA, que se centrarà en el tram urbà entre el Pont de les Arts i la cruïlla amb el vial de connexió de la N-150 i la C-58. Els treballs, adjudicats a Hulex Gestión Ambiental, SL per 43.708,21 euros, tindran una durada de tres mesos. L’objectiu principal serà l’eliminació dels nuclis de canya americana mitjançant l’extracció mecànica de les arrels per evitar-ne el rebrot. Posteriorment, es consolidaran els talussos amb malla de coco biodegradable i hidrosembra d’espècies autòctones, respectant la nidificació de la fauna.
Els fons europeus, requisit bàsic
Jordi Ballart assenyalava fa uns dies que el futur Pla Estratègic és un requisit tècnic necessari per poder optar a finançament. Segons el batlle, la transformació de les rieres implica una inversió elevada que requerirà de fons europeus per poder-se materialitzar. Ballart va recordar que en convocatòries anteriors no es van obtenir subvencions perquè els projectes presentats no s’ajustaven prou als requisits tècnics exigits. Per aquest motiu, l’objectiu actual és disposar finalment el 2027 d’un document base elaborat per experts que defineixi amb precisió com dur a terme la renaturalització garantint la seguretat hidràulica, un pas previ indispensable per assegurar la viabilitat de les futures obres i l’obtenció de recursos externs.